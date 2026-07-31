/वैशाली DM वर्षा सिंह का दिखा अलग अंदाज: खेत में उतरकर की धान रोपनी, किसानों से की बात

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फाइलों से निकलकर जब कोई जिला अधिकारी सीधे खेत में उतर जाए, हाथों से धान की रोपनी करें और किसानों के साथ कीचड़ में खड़े होकर खेती की बात करें तो यह सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश बन जाता है. ऐसी ही तस्वीर वैशाली से सामने आई है. बिदुपुर प्रखंड के खजवत्ता गांव में जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह का अंदाज बिल्कुल अलग नजर आया.
प्राकृतिक खेती आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत
खेत में पानी और कीचड़ के बीच डीएम खुद उतरीं, किसानों के साथ कतार में खड़ी होकर श्रीविधि यानी SRI पद्धति से धान की रोपनी की. उन्होंने यह संदेश दिया कि प्राकृतिक खेती ही आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत है. डीएम ने सिर्फ रोपनी ही नहीं की, बल्कि खेत की मेड़ पर बैठकर किसानों से खुलकर बातचीत भी की. किसानी की चुनौतियां सुनीं, लागत, उत्पादन और सरकारी योजनाओं पर चर्चा की. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन हर कदम पर किसानों के साथ खड़ा है.
प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने की जरूरत
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, रासायनिक खाद और कीट नाशकों पर निर्भरता घटेगी, खेती की लागत कम होगी और किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा. यही वजह है कि प्राकृतिक खेती को अब अभियान नहीं, बल्कि जनआंदोलन बनाने की जरूरत है. इसके बाद डीएम ने खजवत्ता स्थित बायो रिसर्च सेंटर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाए.
किसानों को दो-दो हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि
बीज, जैविक इनपुट, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा. बिदुपुर में फिलहाल प्राकृतिक खेती के 10 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनसे 1,250 किसान जुड़े हैं. सभी किसानों को दो-दो हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा चुकी है. जिला प्रशासन का दावा है कि यह मॉडल सफल रहा तो आने वाले दिनों में वैशाली प्राकृतिक खेती की नई पहचान बन सकता है.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह