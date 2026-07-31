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वैशाली DM वर्षा सिंह का दिखा अलग अंदाज: खेत में उतरकर की धान रोपनी, किसानों से की बात

वैशाली DM वर्षा सिंह का अलग अंदाज देखने को मिला. उन्होंने खेत में उतरकर धान की रोपनी की और किसानों से बात भी की. उन्होंने यह संदेश दिया कि प्राकृतिक खेती ही आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 31, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:10 AM IST
वैशाली DM वर्षा सिंह का दिखा अलग अंदाज: खेत में उतरकर की धान रोपनी, किसानों से की बात
Image Credit: वैशाली: बिदुपुर में खेत में उतरीं डीएम वर्षा सिंह (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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