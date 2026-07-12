/वैशाली में डबल मर्डर: रास्ते के विवाद में आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

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Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. बिदुपुर थाना क्षेत्र के रजासो गांव में रास्ते के विवाद को लेकर छुट्टी पर घर आए एक आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आज सुबह-सुबह हुई इस डबल मर्डर की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
मृतक आर्मी जवान की पहचान जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो दिल्ली में तैनात था. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक रिश्तेदार की बिजली करंट लगने से मौत होने के बाद वह छुट्टी लेकर अपने गांव आया था. शनिवार शाम विवादित जमीन से रास्ता निकालने को लेकर उसका गांव के ही जगदीश राय से विवाद हुआ था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया था.
परिजनों के अनुसार,आज सुबह आरोपी जगदीश राय ने दोबारा हमला कर दिया और जितेंद्र कुमार तथा उसके पिता मुनारीक राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गोली लगने से मुनारीक राय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जितेंद्र कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे भी मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही सदर SDPO सुबोध कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. SDPO ने बताया कि मुख्य आरोपी जगदीश राय और उसके परिवार के सदस्य घटना के बाद से फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.