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वैशाली में डबल मर्डर: रास्ते के विवाद में आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

Vaishali News: वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर छुट्टी पर घर आए आर्मी जवान जितेंद्र कुमार और उनके पिता मुनारीक राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है.

Written ByRajkumar SinghEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 12, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:55 AM IST
वैशाली में डबल मर्डर: रास्ते के विवाद में आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी
Image Credit: वैशाली में डबल मर्डर: रास्ते के विवाद में आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्याSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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