/वैशाली में डबल मर्डर: रास्ते के विवाद में आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

मृतक आर्मी जवान की पहचान जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो दिल्ली में तैनात था. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक रिश्तेदार की बिजली करंट लगने से मौत होने के बाद वह छुट्टी लेकर अपने गांव आया था. शनिवार शाम विवादित जमीन से रास्ता निकालने को लेकर उसका गांव के ही जगदीश राय से विवाद हुआ था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया था.