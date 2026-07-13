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Vaishali Encounter: डबल मर्डर के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दोनों पैरों में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती

वैशाली जिले से बड़ी खबर आ रही है. यहां आर्मी जवान और उनके पिता की गोली मार कर हत्या करने के मुख्य आरोपी जगदीश राय का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया. जानकारी के मुताबिक, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अभियुक्त जगदीश राय के दोनों पैरों में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:26 AM IST
Vaishali Encounter: डबल मर्डर के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दोनों पैरों में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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