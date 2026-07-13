/Vaishali Encounter: डबल मर्डर के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दोनों पैरों में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती

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वैशाली जिले से बड़ी खबर आ रही है. यहां आर्मी जवान और उनके पिता की गोली मार कर हत्या करने के मुख्य आरोपी जगदीश राय का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया. जानकारी के मुताबिक, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अभियुक्त जगदीश राय के दोनों पैरों में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटना बिदुपुर थाना से तीन चार किलोमीटर दूर हुई. बताया जा रहा है कि पुलिस जब आरोपी जगदीश राय को गिरफ्तार करने पहुंची, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया.
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे वह घायल हो कर गिर गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना की सूचना मिलते ही एसपी शुभांक मिश्रा भी सदर अस्पताल पहुंचे. वहां उन्होंने पूरी घटना का ब्यौरा लिया. घायल अभियुक्त की हालत भी देखी. कहा जा रहा है कि आरोपी की ओर से चलाई गई गोली, पुलिस गाड़ी में जाकर लगी थी, जिससे वह छतिग्रस्त हो गई. एसपी ने इस मामले में बताया कि आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की थी. हालांकि, इसमें किसी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी को गोली नहीं लगी है.
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