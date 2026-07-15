वैशाली डबल मर्डर केसः 'जैसे मेरे पति को मारा, मुझे वैसे ही चारों का सिर चाहिए...', CM सम्राट से मृत आर्मी जवान की पत्नी की मांग

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वैशाली जिले में हुए डबल मर्डर केस में मृतक आर्मी जवान की पत्नी ने सीएम सम्राट चौधरी से इंसाफ मांगा है. मृतक आर्मी जवान की पत्नी विभा ने 'खून के बदले खून' से ही इंसाफ मिलने की बात कही है. पीड़िता ने कहा कि प्रदेश में जंगलराज अभी खत्म नहीं हुआ. उसे मुख्यमंत्री से इंसाफ चाहिए. पीड़िता ने कहा कि जैसे मेरे पति को मारा, मुझे वैसे ही चारों का सिर चाहिए. पीड़िता ने कहा कि उसके पति के बदले उन चारों का सिर चाहिए. उन लोगों ने उसके पति और ससुर की बेरहमी से हत्या की है. विभा ने गांव वालों पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि घटना के वक्त गांव के लोग तमाशबीन बने रहे और आरोपी अपनी दबंगई दिखाते रहे.
उसने कहा कि गोली मारने के बाद भी उसके ससुर को लाठी से पीटा गया और गोली से घायल पति को भी लोहे की रॉड से मारा गया, लेकिन गांव वाले तमाशा देखते रहे. किसी ने भी आरोपियों को रोकने की कोशिश नहीं की. पीड़िता अब सीएम सम्राट चौधरी से इंसाफ की गुहार लगा रही है और सरकार से मांग कर रही है कि दोषियों को भी मौत मिलनी चाहिए. उधर, इस डबल मर्डर केस में आर्मी जवान की पत्नी के बयान पर आरोपी जगदीश राय उसके पिता मुरली राय सहित चार लोगों पर केस दर्ज किया गया है. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है.
बता दें कि वैशाली जिले के बिदुपुर में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर पट्टीदारों के बीच रविवार को खूनी संघर्ष हो गया. इस हिंसक वारदात में ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान सेना के जवान और उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी जगदीश राय का हाफ एनकाउंटर कर दिया है. सोमवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी जगदीश राय को गोली लगी, जिसे आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती कराया गया है.