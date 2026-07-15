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वैशाली डबल मर्डर केसः 'जैसे मेरे पति को मारा, मुझे वैसे ही चारों का सिर चाहिए...', CM सम्राट से मृत आर्मी जवान की पत्नी की मांग

Vaishali Double Murder Case: वैशाली जिले में हुए डबल मर्डर केस में मृतक आर्मी जवान की पत्नी ने सीएम सम्राट चौधरी से 'खून के बदले खून' की तर्ज पर इंसाफ मांगा है. पीड़िता ने कहा कि जैसे मेरे पति को मारा, मुझे वैसे ही चारों का सिर चाहिए. विभा ने गांव वालों पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि घटना के वक्त गांव के लोग तमाशबीन बने रहे और आरोपी अपनी दबंगई दिखाते रहे.

Written ByRajkumar SinghEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 15, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:37 AM IST
वैशाली डबल मर्डर केसः 'जैसे मेरे पति को मारा, मुझे वैसे ही चारों का सिर चाहिए...', CM सम्राट से मृत आर्मी जवान की पत्नी की मांग
Image Credit: CM सम्राट से मृत आर्मी जवान की पत्नी की मांग (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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