वैशाली डबल मर्डर केसः 'जैसे मेरे पति को मारा, मुझे वैसे ही चारों का सिर चाहिए...', CM सम्राट से मृत आर्मी जवान की पत्नी की मांग

वैशाली जिले में हुए डबल मर्डर केस में मृतक आर्मी जवान की पत्नी ने सीएम सम्राट चौधरी से इंसाफ मांगा है. मृतक आर्मी जवान की पत्नी विभा ने 'खून के बदले खून' से ही इंसाफ मिलने की बात कही है. पीड़िता ने कहा कि प्रदेश में जंगलराज अभी खत्म नहीं हुआ. उसे मुख्यमंत्री से इंसाफ चाहिए. पीड़िता ने कहा कि जैसे मेरे पति को मारा, मुझे वैसे ही चारों का सिर चाहिए. पीड़िता ने कहा कि उसके पति के बदले उन चारों का सिर चाहिए. उन लोगों ने उसके पति और ससुर की बेरहमी से हत्या की है. विभा ने गांव वालों पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि घटना के वक्त गांव के लोग तमाशबीन बने रहे और आरोपी अपनी दबंगई दिखाते रहे.