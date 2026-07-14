/वैशाली डबल मर्डर केसः पहले गोली मारी फिर लोहे के रॉड से की पीटा, घटना का वीडियो वायरल

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया. कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी जगदीश राय को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार,आरोपी को बिदुपुर लाए जाने के दौरान आरोपी ने पुलिस वाहन से राइफल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे दोबारा गिरफ्तार कर इलाज के लिए सदर अस्पताल, हाजीपुर में भर्ती कराया गया. फिलहाल रजासन गांव में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं की पड़ताल में जुटी है.