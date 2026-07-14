/वैशाली डबल मर्डर केसः पहले गोली मारी फिर लोहे के रॉड से की पीटा, घटना का वीडियो वायरल

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Vaishali Double Murder: बिहार के वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रजासन गांव में रास्ते के विवाद में हुई दोहरी हत्या का मामला अब और भी सनसनीखेज हो गया है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गोलीबारी के बाद का घटनाक्रम और घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी साफ दिखाई दे रही है. इस बीच पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
रविवार को रजासन गांव में रास्ते के विवाद ने खूनी रूप ले लिया. विवाद इतना बढ़ गया कि हुई गोलीबारी में मुनारीक राय और उनके चचेरे भतीजे जितेंद्र कुमार, जो भारतीय सेना के जवान थे, की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
घटना के बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं. घायल जवान जितेंद्र कुमार को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है, जबकि कुछ लोग हथियार और लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंचते नजर आ रहे हैं. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया. कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी जगदीश राय को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार,आरोपी को बिदुपुर लाए जाने के दौरान आरोपी ने पुलिस वाहन से राइफल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे दोबारा गिरफ्तार कर इलाज के लिए सदर अस्पताल, हाजीपुर में भर्ती कराया गया. फिलहाल रजासन गांव में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं की पड़ताल में जुटी है.