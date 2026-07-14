Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Vaishali
  • /वैशाली डबल मर्डर केसः पहले गोली मारी फिर लोहे के रॉड से की पीटा, घटना का वीडियो वायरल

वैशाली डबल मर्डर केसः पहले गोली मारी फिर लोहे के रॉड से की पीटा, घटना का वीडियो वायरल

Vaishali Double Murder: वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रजासन गांव में रास्ते के विवाद ने खूनी रूप ले लिया. गोलीबारी में दो लोगों की मौत के बाद अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

Written ByRajkumar SinghEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 14, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:12 AM IST
वैशाली डबल मर्डर केसः पहले गोली मारी फिर लोहे के रॉड से की पीटा, घटना का वीडियो वायरल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jharkhand Breaking News Live: चतरा में CISF की बड़ी स्ट्राइक: करकट्टा के जंगलों में छापेमारी, 200 टन अवैध कोयला जब्त
jharkhand live1 hr ago
2
bihar breaking news1 hr ago
3
Lakhisarai news1 hr ago
4
Bankipur by-election1 hr ago
5
patna news2 hrs ago