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वैशाली डबल मर्डर: पीड़ित फौजी के परिवार से मिले पप्पू यादव, बिहार सरकार पर साधा निशाना

वैशाली डबल मर्डर केस: सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित सैनिक के परिवार से मुलाकात की और उन्हें 25,000 रुपये की आर्थिक मदद दी. उन्होंने कहा कि संसद खुलते ही राजनाथ सिंह से मुआवजे और नौकरी की मांग करूंगा.

Written ByRajkumar SinghEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 14, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:36 PM IST
वैशाली डबल मर्डर: पीड़ित फौजी के परिवार से मिले पप्पू यादव, बिहार सरकार पर साधा निशाना
Image Credit: वैशाली डबल मर्डर: पीड़ित फौजी के परिवार से मिले पप्पू यादव (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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