/वैशाली डबल मर्डर: पीड़ित फौजी के परिवार से मिले पप्पू यादव, बिहार सरकार पर साधा निशाना

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वैशाली के बिदुपुर में आर्मी जवान और उनके पिता की हत्या के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज (14 जुलाई, 2026) पीड़ित परिवार से मिलने राजासन गांव पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. सांसद ने उनका दर्द साझा किया और तत्काल आर्थिक मदद भी पहुंचाई. पप्पू यादव ने सबसे पहले इस घटना से गहरे सदमे में डूबे जवान के परिवार को सांत्वना दी और फिर उन्हें 25,000 की तत्काल आर्थिक सहायता सौंपी, साथ ही हर कदम पर उनके साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया.
सरकार और प्रशासन पर बरसे पप्पू यादव
पीड़ित परिवार से मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव सरकार और प्रशासन पर जमकर बरसे. उन्होंने देश के जवानों और उनके परिवारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पार्लियामेंट खुलते ही मेरा पहला काम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलना होगा. मैं उनसे फौजी के परिवार के लिए उचित सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग करूंगा. इसके अलावे पप्पू यादव ने बिहार की एनडीए सरकार की कानून-व्यवस्था पर तीखे सवाल दागे.
'सरकार का अधिकार खत्म'
पुलिस की कार्यशैली पर तंज कसते हुए उन्होंने पूछा कि यह 'हाफ एनकाउंटर' क्या होता है? सरकार ड्रामा बंद करे और सीधे-सीधे यह बताए कि बिहार में अपराधियों का तांडव कब रुकेगा और अंतिम हत्या कब होगी? सांसद पप्पू यादव ने कहा- पूरे राज्य में अपराधी, जमीन माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, सेक्स रैकेट माफिया और ड्रग माफिया बेरोकटोक काम कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि सरकार का अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया है और कानून का राज अब नहीं रहा. मुझे कभी समझ नहीं आया कि 'हाफ एनकाउंटर' का क्या मतलब है. या तो तेजी से सुनवाई होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन महीने के भीतर मौत की सजा मिलनी चाहिए.