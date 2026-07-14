/वैशाली डबल मर्डर: पीड़ित फौजी के परिवार से मिले पप्पू यादव, बिहार सरकार पर साधा निशाना

'सरकार का अधिकार खत्म'

पुलिस की कार्यशैली पर तंज कसते हुए उन्होंने पूछा कि यह 'हाफ एनकाउंटर' क्या होता है? सरकार ड्रामा बंद करे और सीधे-सीधे यह बताए कि बिहार में अपराधियों का तांडव कब रुकेगा और अंतिम हत्या कब होगी? सांसद पप्पू यादव ने कहा- पूरे राज्य में अपराधी, जमीन माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, सेक्स रैकेट माफिया और ड्रग माफिया बेरोकटोक काम कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि सरकार का अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया है और कानून का राज अब नहीं रहा. मुझे कभी समझ नहीं आया कि 'हाफ एनकाउंटर' का क्या मतलब है. या तो तेजी से सुनवाई होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन महीने के भीतर मौत की सजा मिलनी चाहिए.