वैशाली में शिक्षा की ऐतिहासिक जीत: 21 दिन के आंदोलन के बाद गाजे-बाजे के साथ खुला स्कूल का ताला

Vaishali News: देश को आजाद कराने की लड़ाई देश के वीर सेनानियों ने लड़ी थी, लेकिन वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड स्थित भटौलिया गांव के लोगों ने शिक्षा को आजाद कराने की एक अलग ही लड़ाई लड़ी. वर्षों से जंजीरों में जकड़ी शिक्षा आखिरकार ग्रामीणों के लंबे संघर्ष के बाद आजाद हो सकी. जब जीत मिली तो जश्न भी शानदार रहा. फूल-मालाओं, गाजे-बाजे और उत्साह के साथ ग्रामीण विद्यालय पहुंचे, जहां 21 दिनों से बंद उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटौलिया का ताला खोला गया. इस ऐतिहासिक पल का गवाह पूरा गांव बना और छात्रों की खुशी देखते ही बन रही थी.

जमीन दान के बावजूद वर्षों तक अटका रहा मामला

दरअसल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटौलिया की जमीन गांव के ही ओमप्रकाश साह के पिता द्वारा दान की गई थी, इसके बावजूद वर्षों तक प्रशासन जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सका. रजिस्ट्री न होने के कारण न तो विद्यालय भवन निर्माण का फंड मिल पा रहा था और न ही किसी सरकारी योजना का लाभ. 2018 से ही जमीन मालिक और ग्रामीण लगातार प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई.

21 दिन का आंदोलन और बंद हुआ विद्यालय

लगातार निराशा के बाद ग्रामीणों ने 21 दिन पहले विद्यालय में ताला जड़ दिया. ग्रामीणों का कहना था कि जब तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी, तब तक स्कूल नहीं खुलेगा. उन्हें डर था कि यदि भविष्य में जमीन मालिक की नीयत बदली तो बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकते हैं. यह फैसला कठिन जरूर था, लेकिन शिक्षा की स्थायी सुरक्षा के लिए जरूरी भी.

रजिस्ट्री हुई तो खुशी दोगुनी

आखिरकार प्रशासन ने जमीन की रजिस्ट्री पूरी कर दी. इससे खुश होकर भूमिदाता ने विद्यालय के पीछे की अतिरिक्त जमीन भी स्कूल को दान देने की घोषणा कर दी. शिक्षक, छात्र, ग्रामीण और अधिकारी—सभी इस जीत से खुश नजर आए. यह घटना साबित करती है कि जब जनता संगठित होकर संघर्ष करती है, तो जीत निश्चित होती है, भले ही लड़ाई लंबी क्यों न हो.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह