/Vaishali Crime: हाजीपुर में महिला सिपाही को बंधक बनाकर रेप, दरिंदों ने नाबालिग बहन को भी नहीं छोड़ा

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वैशाली जिले के हाजीपुर शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक महिला सिपाही से ही दुष्कर्म की वारदात सामने आई है. घटना गोरौल थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि यहां कुछ बदमाशों ने गृहरक्षा वाहिनी की एक महिला सिपाही और उसकी नाबालिग बहन को अगवा कर लिया गया. आरोप है कि महिला सिपाही को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म किया गया. इतना ही नहीं पीड़िता की नाबालिग बहन के साथ भी जबरदस्ती का प्रयास किया गया.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने बेहोशी की हालत में सिपाही और उसकी छोटी बहन को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने दोनों को हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया. पीड़िता की मां ने थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि दोनों बेटियों का अपहरण कर यह घटना अंजाम दी गई.
पीड़िता की मां ने शिकायत में कहा कि शुक्रवार (10 जुलाई) की रात उनकी दोनों बेटियां बेलवर हाट से सामान खरीदकर घर लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में बदमाशों ने दोनों का कथित रूप से अपहरण कर लिया. इसके बाद बड़ी बेटी (महिला सिपाही) से दुष्कर्म किया गया, जबकि छोटी बेटी से भी जबरदस्ती का प्रयास किया गया. पीड़ित मां ने गांव के ही एक सुबोध कुमार पर अपहरण करके रेप करने का आरोप लगाया है.
पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने जब आरोपी के ठिकाने पर दबिश मारी तो दोनों लड़कियां वहीं बेहोशी की हालत में बरामद हुईं. दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों को हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहीं, आरोपी मौके से फरार हो गया. आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.