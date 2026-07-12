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Vaishali Crime: हाजीपुर में महिला सिपाही को बंधक बनाकर रेप, दरिंदों ने नाबालिग बहन को भी नहीं छोड़ा

Vaishali Crime News: वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के एक गांव में गृहरक्षा वाहिनी की एक महिला सिपाही को अगवा करके दुष्कर्म किए जाने की वारदात सामने आई है. आरोप है कि यहां कुछ बदमाशों ने महिला सिपाही और उसकी नाबालिग बहन को अगवा करके रेप किया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 12, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:17 AM IST
Vaishali Crime: हाजीपुर में महिला सिपाही को बंधक बनाकर रेप, दरिंदों ने नाबालिग बहन को भी नहीं छोड़ा
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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