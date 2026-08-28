Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Vaishali
  • /वैशाली में स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर हत्या, तीन गोलियां दागकर बैग लूट ले गए अपराधी

वैशाली में स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर हत्या, तीन गोलियां दागकर बैग लूट ले गए अपराधी

Vaishali Crime News: वैशाली के तीसीऔता थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात अपराधियों ने 32 वर्षीय स्वर्ण व्यवसायी विशाल कुमार सोनी की तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद बदमाश उनका बैग लूटकर फरार हो गए.

Written ByRajkumar SinghEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 28, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:57 PM IST
वैशाली में स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर हत्या, तीन गोलियां दागकर बैग लूट ले गए अपराधी
Image Credit: वैशाली में स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर हत्या

About the Author

Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भागलपुर में गंगा का कहर, राघोपुर-काजीकोरैया तटबंध का 100 मीटर हिस्सा नदी में समाया
2
3
4
5