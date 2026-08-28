/वैशाली में स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर हत्या, तीन गोलियां दागकर बैग लूट ले गए अपराधी

Vaishali Crime News: वैशाली में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी. बदमाशों ने कारोबारी को एक-दो नहीं, बल्कि तीन गोलियां मारीं और उनका बैग लूटकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. मामला तीसीऔता थाना क्षेत्र का है, जहां बिंदी चौक और राम सुरेश चौक के बीच गुरुवार देर रात अपराधियों ने 32 वर्षीय स्वर्ण व्यवसायी विशाल कुमार सोनी को अपना निशाना बनाया. बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के कारण बाजार में काफी भीड़ थी. इसी वजह से विशाल ने रोज की तुलना में देर से अपनी सोने-चांदी की दुकान बंद की और पैदल ही राम सुरेश चौक स्थित अपने किराये के मकान की ओर लौट रहे थे.