/वैशाली में स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर हत्या, तीन गोलियां दागकर बैग लूट ले गए अपराधी

राज्य चुनें
Vaishali Crime News: वैशाली में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी. बदमाशों ने कारोबारी को एक-दो नहीं, बल्कि तीन गोलियां मारीं और उनका बैग लूटकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. मामला तीसीऔता थाना क्षेत्र का है, जहां बिंदी चौक और राम सुरेश चौक के बीच गुरुवार देर रात अपराधियों ने 32 वर्षीय स्वर्ण व्यवसायी विशाल कुमार सोनी को अपना निशाना बनाया. बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के कारण बाजार में काफी भीड़ थी. इसी वजह से विशाल ने रोज की तुलना में देर से अपनी सोने-चांदी की दुकान बंद की और पैदल ही राम सुरेश चौक स्थित अपने किराये के मकान की ओर लौट रहे थे.
घर से करीब 500 मीटर पहले सुनसान रास्ते में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद बदमाशों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ तीन गोलियां मार दीं. गोली लगते ही विशाल सड़क पर गिर पड़े. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी उनका बैग लेकर फरार हो गए. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल विशाल को जंदाहा पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
विशाल कुमार सोनी मूल रूप से मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. वह पिछले करीब आठ वर्षों से राम सुरेश चौक स्थित किराये के मकान में रह रहे थे और फूलकुमारी मार्केट में सोने-चांदी की दुकान चलाते थे. सबसे दर्दनाक बात यह है कि विशाल की शादी महज डेढ़ साल पहले हुई थी और उनका एक महीने का मासूम बेटा भी है. रक्षाबंधन की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा परिवार अब मातम में डूब गया है. घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में भी भारी आक्रोश है.
इधर, तीसीऔता थानाध्यक्ष राजेश कुमार के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला लूट के दौरान हत्या का लग रहा है. मृतक का बैग भी मौके से गायब है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.