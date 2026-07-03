/वैशालीः बर्थडे पार्टी के बहाने दोस्त को बुलाया और मार दी सीने में गोली, पैदल चलकर पहुंचा बस्ती घायल, प्रेम-प्रसंग का मामला

vaisali news: वैशाली के हाजीपुर में दोस्ती को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जन्मदिन की पार्टी के बहाने एक युवक को सुनसान दियारा इलाके में बुलाकर उसके सीने में गोली मार दी गई. पुलिस की शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग को घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है. घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. यह घटना गंगा ब्रिज थाना और नगर थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित दियारा इलाके की है.