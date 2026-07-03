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वैशालीः बर्थडे पार्टी के बहाने दोस्त को बुलाया और मार दी सीने में गोली, पैदल चलकर पहुंचा बस्ती घायल, प्रेम-प्रसंग का मामला

vaisali news: हाजीपुर में दोस्त ने बर्थडे पार्टी के बहाने युवक को सुनसान दियारा इलाके में बुलाकर सीने में गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल युवक को सदर अस्पताल से PMCH रेफर किया गया. पुलिस की शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग को वारदात की वजह माना जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

Written ByRajkumar SinghEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 03, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:43 AM IST
वैशालीः बर्थडे पार्टी के बहाने दोस्त को बुलाया और मार दी सीने में गोली, पैदल चलकर पहुंचा बस्ती घायल, प्रेम-प्रसंग का मामला
Image Credit: वैशालीः बर्थडे पार्टी के बहाने दोस्त को बुलाया और मार दी सीने में गोलीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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