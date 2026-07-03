/वैशालीः बर्थडे पार्टी के बहाने दोस्त को बुलाया और मार दी सीने में गोली, पैदल चलकर पहुंचा बस्ती घायल, प्रेम-प्रसंग का मामला

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vaisali news: वैशाली के हाजीपुर में दोस्ती को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जन्मदिन की पार्टी के बहाने एक युवक को सुनसान दियारा इलाके में बुलाकर उसके सीने में गोली मार दी गई. पुलिस की शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग को घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है. घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. यह घटना गंगा ब्रिज थाना और नगर थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित दियारा इलाके की है.
छोटी युसुफपुर निवासी 18 वर्षीय शुभम कुमार को उसके दोस्त अंशु कुमार ने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था. शुभम अपने दोस्त के साथ DRCC कार्यालय से करीब दो किलोमीटर दूर दियारा इलाके में पहुंचा. आरोप है कि बातचीत के दौरान अंशु ने अचानक पिस्टल निकालकर शुभम के सीने में गोली मार दी और अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया.
गोली लगने के बावजूद शुभम ने हिम्मत नहीं हारी. वह पैदल ही गिदरवा टोला पहुंचा और स्थानीय लोगों से मदद मांगी. सूचना मिलते ही गंगा ब्रिज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे PMCH रेफर कर दिया.
घटना की जानकारी मिलते ही सदर SDPO-1 सुबोध कुमार, गंगा ब्रिज थाना और नगर थाना की पुलिस अस्पताल पहुंची. जांच के दौरान पता चला कि घायल शुभम और आरोपी अंशु दोनों एक ही लड़की से प्रेम करते थे. पुलिस प्रेम प्रसंग को ही गोलीकांड का कारण मानकर जांच कर रही है. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.