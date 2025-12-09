चीख पुकार से कांप उठा वैशाली! बस ऑटो की सीधी टक्कर में 3 की मौत, 7 की हालत गंभीर

Bihar Road Accident: बिहार के वैशाली में आज मंगलवार की सुबह एक बहुत दुखद घटना हो गई है, जहां रफ्तार की कहर में 3 लोगों की जान चल गई है. हाजीपुर-लालगंज एसएच-74 पर एक बस और ऑटो की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे यात्रियों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला. इस दुर्घटना में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें सात की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. घटना करताहां थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी गांव के पास की है.

घटनास्थल पर मचा अफरा-तफरी, घायल अस्पताल में भर्ती

टक्कर के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर रेफर किया गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू किया.

ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, सड़क जाम

दुर्घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला. आक्रोशित लोगों ने हाजीपुर–लालगंज मुख्य पथ को जाम कर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर आये दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा. प्रदर्शनकारी सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग कर रहे हैं और वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

प्रशासन मौके पर, स्थिति नियंत्रित करने की कोशिशें जारी

सूचना मिलते ही लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है. पुलिस हालात को काबू में करने और सड़क को जल्द से जल्द खाली कराने के प्रयास में जुटी है.

रिपोर्ट: राज कुमार सिंह