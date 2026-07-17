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वैशाली में घर बना तस्करी का ठिकाना, छापेमारी में विदेशी शराब, गांजा और नकदी के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार

Vaishali News: वैशाली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पति-पत्नी द्वारा घर से चलाए जा रहे अवैध शराब और गांजा कारोबार का भंडाफोड़ किया. छापेमारी में करीब 2 लाख की विदेशी शराब, गांजा और 1.65 लाख रुपये नकद बरामद हुए. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की जांच में जुटी है.

Written ByRajkumar SinghEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 17, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:41 AM IST
वैशाली में घर बना तस्करी का ठिकाना, छापेमारी में विदेशी शराब, गांजा और नकदी के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार
Image Credit: वैशाली में घर बना शराब तस्करी का ठिकानाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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