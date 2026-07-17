/वैशाली में घर बना तस्करी का ठिकाना, छापेमारी में विदेशी शराब, गांजा और नकदी के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि लालबाबू सिंह और उसकी पत्नी दोनों मिलकर शराब और मादक पदार्थों का अवैध कारोबार चला रहे थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. SDPO ने बताया कि लालबाबू सिंह के खिलाफ पहले से भी शराब तस्करी का मामला दर्ज है और वह इस अपराध में पहले जेल भी जा चुका है. फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है.