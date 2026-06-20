/वैशाली के जुड़ावनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से दो युवकों समेत 3 की मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 23 वर्षीय विवेक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीयूष कुमार और अभिषेक कुमार गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. घायल अभिषेक कुमार को बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर किया गया, जबकि पीयूष Kumar को राघोपुर फतेहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक विवेक कुमार अपने चार भाइयों में सबसे छोटा था. दोनों युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.