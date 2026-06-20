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वैशाली के जुड़ावनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से दो युवकों समेत 3 की मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा

Vaishali News: वैशाली में आकाशीय बिजली का कहर, ठनका गिरने से दो युवकों और एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग उठी है.

Written ByRajkumar SinghEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 20, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:40 AM IST
वैशाली के जुड़ावनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से दो युवकों समेत 3 की मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा
Image Credit: वैशाली के जुड़ावनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से दो युवकों समेत 3 की मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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