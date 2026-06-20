/वैशाली के जुड़ावनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से दो युवकों समेत 3 की मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा

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Vaishali News: वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया. घटना बीरपुर पंचायत के वार्ड संख्या-8 की है. बताया जा रहा है कि विवेक कुमार, पीयूष कुमार और अभिषेक कुमार किसी काम से बीरपुर पेठिया गए थे. काम खत्म करने के बाद तीनों एक ही बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान वीरपुर करारी टोला में नागा सिंह के घर के पास सुनसान जगह पर अचानक ठनका गिर गया.
आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 23 वर्षीय विवेक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीयूष कुमार और अभिषेक कुमार गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. घायल अभिषेक कुमार को बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर किया गया, जबकि पीयूष Kumar को राघोपुर फतेहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक विवेक कुमार अपने चार भाइयों में सबसे छोटा था. दोनों युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
उधर, चक सिंगार पंचायत में भी ठनका गिरने से 56 वर्षीय पानो देवी की मौत हो गई. पानो देवी मूल रूप से महनार थाना क्षेत्र के मुरौवतपुर गांव की रहने वाली थीं और चार दिन पहले अपने मायके में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने आई थीं. अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.
घटना की सूचना मिलते ही जुड़ावनपुर थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ओझा और प्रभारी CO राजीव रंजन मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. वहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए प्रशासन से सरकारी मुआवजा देने की मांग की है.