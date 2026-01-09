वैशाली में जदयू नेता पर दबंगों का तांडव, प्रखंड कार्यालय में दौड़ा-दौड़ाकर की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल

Bihar Politics: वैशाली जिले के महनार से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता रामानंद सिंह को प्रखंड कार्यालय परिषद परिसर में दौड़ा-दौड़ाकर पीट दिया. यह पूरी वारदात वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि घटना के समय रामानंद सिंह प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायती राज अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर बैठक कर रहे थे.

गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बैठक के दौरान ही महनार प्रखंड के प्रमुख पति और उनके देवर वहां पहुंचे और रामानंद सिंह के साथ गाली-गलौज करने लगे. जब रामानंद सिंह ने इसका विरोध किया और शालीनता बनाए रखने की बात कही, तो विवाद अचानक हिंसक हो गया. आरोप है कि दबंगों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया और उन्हें पूरे प्रखंड परिसर में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. जान बचाने के लिए रामानंद सिंह इधर-उधर भागते रहे, जिससे कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

इलाके में दहशत का माहौल

घटना के बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह रामानंद सिंह को बचाया. लेकिन तब तक हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेता ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी है. लोगों में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

पुलिस जांच में जुटी

सूत्रों के अनुसार, जिन लोगों पर हमले का आरोप है, उन पर पहले से ही एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं पीड़ित जदयू नेता रामानंद सिंह ने महनार थाना में लिखित आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह