वैशाली में बच्चों की पतंगबाजी बनी खूनी संघर्ष, किरायेदार ने सफाई कर्मी पर चलाई गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार

Bihar Crime News: वैशाली के हथसारगंज ओपी क्षेत्र में पतंग उड़ाने को लेकर हुए विवाद में देर रात गोलीबारी की घटना सामने आई है. फायरिंग में एक सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया है. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और कारतूस बरामद किए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:17 AM IST

Bihar Crime News: बिहार के वैशाली जिले में देर रात पतंग उड़ाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. नगर के हथसारगंज ओपी क्षेत्र अंतर्गत बाबू टोला में दो किरायेदार परिवारों के बीच बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी. इस गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

गोली लगने से सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल
गोलीबारी में घायल व्यक्ति की पहचान दिलीप राम के रूप में हुई है, जो हाजीपुर नगर परिषद में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत हैं. दिलीप राम बाबू टोला में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं और आरोपी भी उसी इलाके में किराए पर रहता है. बताया जा रहा है कि पतंग उड़ाने को लेकर दिलीप राम के बच्चों और आरोपी के बच्चों के बीच कहासुनी हुई थी. इसी विवाद को लेकर देर रात आरोपियों ने दिलीप राम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली उनके जांघ में जा लगी.

सदर अस्पताल से पटना किया गया रेफर
घटना के तुरंत बाद घायल दिलीप राम को आनन-फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया. चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल दिलीप राम खतरे से बाहर हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

तीन आरोपी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद
घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि इस मामले में मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही गोलीबारी में इस्तेमाल किया गया पिस्टल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. घटनास्थल से दो खाली खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है. एसडीपीओ ने बताया कि पतंगबाजी को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

