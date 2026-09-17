/वैशाली में जमीन मापी को लेकर खूनी संघर्ष: घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला, कई लोग घायल

राज्य चुनें
Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के नंगवा गांव में जमीन मापी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि 10 से 15 लोगों ने आफताब आलम के घर पर अचानक हमला कर दिया। लाठी-डंडों से हुई मारपीट में आफताब आलम और उनके परिवार के कई लोग घायल हो गए। घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जिसमें हाथों में लाठी-डंडे लिए लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं।
जमीन मापी को लेकर पहले से चल रहा था विवाद
बताया जा रहा है कि आफताब आलम और उनके भाई के बीच जमीन मापी को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. इसी बीच आरोप है कि मुन्ना और फखरुद्दीन अपने साथियों के साथ आफताब के घर पहुंचे और गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू कर दी. इस घटना में आफताब आलम और उनके परिवार के कई लोग घायल हो गए. मारपीट में घायल लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.
दिल्ली से लौटने के एक दिन बाद हमला
आफताब आलम का आरोप है कि वह घटना से एक दिन पहले ही दिल्ली से घर लौटा था. जमीन विवाद को लेकर पहले से तनाव की स्थिति बनी हुई थी. उन्होंने कुछ लोगों पर दूसरे के विवाद में शामिल होकर पैसे लेकर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बताया जा रहा है.
पुलिस ने दोनों पक्षों की मारपीट की पुष्टि की
घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने बेलसर थाना पुलिस को सूचना दी. बेलसर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने बताया कि आवेदन मिलने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है.