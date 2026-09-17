/वैशाली में जमीन मापी को लेकर खूनी संघर्ष: घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला, कई लोग घायल

जमीन मापी को लेकर पहले से चल रहा था विवाद

बताया जा रहा है कि आफताब आलम और उनके भाई के बीच जमीन मापी को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. इसी बीच आरोप है कि मुन्ना और फखरुद्दीन अपने साथियों के साथ आफताब के घर पहुंचे और गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू कर दी. इस घटना में आफताब आलम और उनके परिवार के कई लोग घायल हो गए. मारपीट में घायल लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.