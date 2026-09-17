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वैशाली में जमीन मापी को लेकर खूनी संघर्ष: घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला, कई लोग घायल

Vaishali News: वैशाली के बेलसर थाना क्षेत्र के नंगवा गांव में जमीन मापी के विवाद को लेकर मारपीट हो गई. आरोप है कि 10 से 15 लोगों ने आफताब आलम के घर पर हमला कर दिया, जिसमें परिवार के कई लोग घायल हो गए.

Written ByRajkumar SinghEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 17, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:52 AM IST
वैशाली में जमीन मापी को लेकर खूनी संघर्ष: घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला, कई लोग घायल
Image Credit: वैशाली में जमीन मापी को लेकर खूनी संघर्ष: घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला (zee media)

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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