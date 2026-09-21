/वैशाली में शराब तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा, 40 लाख की विदेशी शराब बरामद, माफिया फरार

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Vaishali News:ऑपरेशन नीलकंठ के तहत वैशाली पुलिस ने शराब तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है. पुलिस ने गु्प्त सूचना के अधार पर कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप बरामद की है. बताया जा रहा हा कि शराब माफिया सरकारी विद्यालय के पास शराब की खेप अनलोड कर रहे थे, तभी पुलिस ने छापेमारी कर शराब के एक बड़े खेप को बरामद कर लिया.
दरअसल, बेसलर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि वैशाली जिला के मौना महिमा गांव के पास स्थित एक सरकारी विद्यालय के नजदीक शराब तस्कर की खेप उतार रहा हैं. सूचना मिलते ही SP शुभांक मिश्रा के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर छापेमारी की. हालांकि, पुलिस टीम को देखते ही शराब माफिया मौके से शराब छोड़कर फरार हो गए.
इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक ट्रक और एक पिकअप वाहन बरामद किया. दोनों वाहनों पर लदी कुल 459 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई. पुलिस के अनुसार, बरामद शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शराब की यह खेप पंजाब से लाई गई थी. पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है.
बता दें कि शराब तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक पर भूसा लोड कर रखा था. भूसे के नीचे लाखों रुपये की विदेशी शराब छिपाई गई थी, ताकि किसी को शक न हो. पुलिस ने शराब और वाहनों को जब्त कर लिया है. अब के रजिस्ट्रेशन नंबर के अधार पर चालक और मालिक की पहचान की जा रही है. साथ ही, शराब तस्करी में शामिल माफियोओं को चिह्नित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है.