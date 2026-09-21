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वैशाली में शराब तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा, 40 लाख की विदेशी शराब बरामद, माफिया फरार

Vaishali News: वैशाली में ऑपरेशन नीलकंठ के तहत पुलिस ने शराब तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है. मौना महिमा गांव के पास सरकारी विद्यालय के नजदीक छापेमारी कर पुलिस ने एक ट्रक और पिकअप वाहन से 459 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है.

Written ByRajkumar SinghEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 21, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:52 PM IST
वैशाली में शराब तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा, 40 लाख की विदेशी शराब बरामद, माफिया फरार
Image Credit: वैशाली में शराब तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा, 40 लाख की विदेशी शराब बरामद (zee media)

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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