/वैशाली में शराब तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा, 40 लाख की विदेशी शराब बरामद, माफिया फरार

बता दें कि शराब तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक पर भूसा लोड कर रखा था. भूसे के नीचे लाखों रुपये की विदेशी शराब छिपाई गई थी, ताकि किसी को शक न हो. पुलिस ने शराब और वाहनों को जब्त कर लिया है. अब के रजिस्ट्रेशन नंबर के अधार पर चालक और मालिक की पहचान की जा रही है. साथ ही, शराब तस्करी में शामिल माफियोओं को चिह्नित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है.