Vaishali News: महनार BDO की 'गुंडागर्दी' कैमरे में कैद? गाड़ी में लगी खरोंच तो युवक को जड़े थप्पड़, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता रहा शख्स; वीडियो वायरल

Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले के महनार में तैनात एक बीडीओ का कथित थप्पड़बाजी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामूली गाड़ी छू जाने के बाद सड़क पर युवक की पिटाई का आरोप है, जबकि वीडियो में युवक माफी मांगते और पैर पकड़कर छोड़ देने की गुहार लगाता नजर आ रहा है. घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और अब सबकी नजर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 12:06 PM IST

Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले के महनार प्रखंड से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां तैनात एक बीडीओ का कथित थप्पड़बाज़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक सड़क पर माफी मांगते और पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि अधिकारी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा. बताया जा रहा है कि सरकारी गाड़ी को हल्का सा टच हो जाने के बाद यह पूरा विवाद शुरू हुआ. घटना ने प्रशासनिक व्यवहार, सत्ता के इस्तेमाल और आम लोगों के साथ अधिकारियों के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है और लोगों में नाराजगी देखी जा रही है.

मामूली टक्कर के बाद सड़क पर बरसे थप्पड़
जानकारी के अनुसार महनार प्रखंड में तैनात बीडीओ की सरकारी गाड़ी को एक कार सवार युवक की गाड़ी ने हल्का सा छू लिया था. इसके बाद अधिकारी गाड़ी से उतरे और युवक को सड़क पर ही थप्पड़ मारना शुरू कर दिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक लगातार माफी मांग रहा है और खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन अधिकारी उस पर हाथ उठाते रहे.

लोगों ने मोबाइल में कैद किया पूरा घटनाक्रम
मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

आधिकारिक पुष्टि बाकी, कार्रवाई पर सबकी नजर
फिलहाल इस वायरल वीडियो की प्रशासनिक स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. बावजूद इसके, मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं. आम लोगों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकारी पद पर बैठे अधिकारियों को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है.

रिपोर्ट:राजकुमार सिंह

