वैशाली महोत्सव 2026: सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में 500 जवान तैनात, कल होगा उद्घाटन

Vaishali Mahotsav: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 31 मार्च, 2026 दिन मंगलवार से शुरू होने तीन दिवसीय ऐतिहासिक वैशाली महोत्सव का उदघाटन करेंगे, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है. सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर वैशाली डीएम वर्षा सिंह और एसपी विक्रम सिहाग ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया.

उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार 31 मार्च, 2026 मंगलवार की शाम को 4 बजे हैलीकॉप्टर से वैशाली पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले सीएम 550 करोड़ की लागत से बने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में पूजा अर्चना करेंगे. वहीं, इसी जगह पर लगे बुद्ध की कई प्रतिमाओं का अनावरण करने के बाद सीएम बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में बने एक नए द्वार का उदघाटन करेंगे, जिसके बाद सीएम महोत्सव स्थल पर पहुंच कर महोत्सव की विधिवत शुरुआत करेंगे.

डीएम वर्षा सिंह ने बताया कि मंगलवार से लेकर 2 अप्रैल, 2026 तक चलने वाले इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें उदित नारायण, कल्पना पटवारी और अनूप जलोटा जैसे विश्व विख्यात कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. दूसरी तरफ सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है.

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एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि लगभग 500 पुलिस बल को सुरक्षा में लगाया गया है, इसके अलावा दूसरे जिलों से भी पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारियों को बुलाकर तैनात किया गया है. वहीं, एसपी और डीएम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रशासन को सहयोग करने की अपील भी जिलेवासियों से की है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

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