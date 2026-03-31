सीएम नीतीश कुमार का वैशाली दौरा रद्द, डिप्टी सीएम करेंगे महोत्सव का आगाज

Vaishali Mahotsav: वैशाली में 31 मार्च, 2026 दिन मंगलवार से तीन दिवसीय वैशाली महोत्सव का आगाज हो रहा है. महोत्सव को लेकर जिले में उत्साह का माहौल है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आयी. सीएम नीतीश कुमार का वैशाली का दौरा रद्द हो गया है. वह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले थे. अब उनकी जगह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आने की संभावना, जो वैशाली महोत्सव उद्घाटन कर सकते हैं.

दरअसल, वैशाली में होने वाला सीएम का दौरा किसी कारणवश रद्द हो गया है. सीएम मंगलवार से शुरू होने वाले तीन दिवसीय वैशाली महोत्सव का उदघाटन करने आने वाले थे, लेकिन नालंदा हादसे के बाद अचानक सीएम का दौरा स्थगित हो गया है. हालांकि, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आने की संभावना है. मगर, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव और पर्यटन मंत्री के साथ साथ कई विधायक और नेता उदघाटन समारोह में शामिल होंगे.

बता दें कि वैशाली महोत्सव के शुरुआत की सारी तैयारी पूरी हो गई है और अभिषेक पुष्करणी झील के पास स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल ने पूजा अर्चना की है. ध्यान रहे कि 1945 में इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक हर साल वैशाली महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें बड़ा मेला भी लगता है और वैशाली महोत्सव में बड़े-बड़े कलाकार भी भाग लेते है, जिसके तहत इस बार पहले दिन बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक उदित नारायण, दूसरे दिन कल्पना पटवारी और आखिरी दिन भजन सम्राट अनूप जलोटा की प्रस्तुति होगी.

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रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

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