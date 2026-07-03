/वैशालीः ममेरी बहन से इश्क में गई जान, बेटी की अश्लील तस्वीर देख मामा ने की भांजे की निर्मम हत्या

Vaishali Crime News: वैशाली के राघोपुर में मिले जले हुए युवक के शव मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. हत्या की वजह कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग बना. पुलिस के मुताबिक, मृतक का अपनी ममेरी बहन से प्रेम संबंध था. बेटी की अश्लील तस्वीर देखने के बाद पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर सगे भांजे की हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है. जानकारी के मुताबिक, 30 जून को वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी.