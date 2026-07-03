/वैशालीः ममेरी बहन से इश्क में गई जान, बेटी की अश्लील तस्वीर देख मामा ने की भांजे की निर्मम हत्या

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Vaishali Crime News: वैशाली के राघोपुर में मिले जले हुए युवक के शव मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. हत्या की वजह कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग बना. पुलिस के मुताबिक, मृतक का अपनी ममेरी बहन से प्रेम संबंध था. बेटी की अश्लील तस्वीर देखने के बाद पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर सगे भांजे की हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है. जानकारी के मुताबिक, 30 जून को वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी.
शव की पहचान समस्तीपुर निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की गहन जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि मृतक नीतीश कुमार का अपनी ममेरी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी दौरान युवती की अश्लील तस्वीर उसके पिता के हाथ लग गई. पुलिस के अनुसार इससे नाराज पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर नीतीश की हत्या की साजिश रची. दोनों ने पहले युवक की हत्या की और फिर सबूत मिटाने की नीयत से शव को जला दिया.
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. वहीं, हत्या में शामिल दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उधर दूसरी ओर, गंगा ब्रिज थाना और नगर थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित दियारा इलाके में प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया.
घायल का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है. पीड़ित ने बताया कि उसके दोस्त ने ही गोली मारी है. आरोपी ने बर्थडे के बहाने से बुलाया था और सीने में गोली मार दी. घायल पैदल चलकर अपनी बस्ती पहुंचा, जहां से लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.