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वैशालीः ममेरी बहन से इश्क में गई जान, बेटी की अश्लील तस्वीर देख मामा ने की भांजे की निर्मम हत्या

Vaishali News: बेटी की अश्लील तस्वीर देखने के बाद पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर सगे भांजे की हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया. 30 जून को जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र से उसका शव बरामद हुआ था. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है.

Written ByRajkumar SinghEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 03, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:39 AM IST
वैशालीः ममेरी बहन से इश्क में गई जान, बेटी की अश्लील तस्वीर देख मामा ने की भांजे की निर्मम हत्या
Image Credit: मामा ने की भांजे की हत्या (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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