/वैशाली में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: मुख्य आरोपी का पिता और दोस्त गिरफ्तार

Vaisali News: बिहार के वैशाली जिला के गोरौल थाना क्षेत्र में 18 जुलाई को एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक मुख्य आरोपी का पिता भी शामिल है. इसके साथ ही, जिला पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा गठित विशेष टीम ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है.