/वैशाली में मर्डर से भारी बवाल: आरोपी के घर शव लेकर पहुंचे सैकड़ों लोग, SDPO ने संभाला मोर्चा

वहीं, मृतक के परिजनों ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि रेलवे लाइन के पास अक्सर नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है. घटना के दिन जितेंद्र काम से घर लौट रहा था, तभी कुछ युवकों ने उससे हेरोइन का नशा करने के लिए पैसे मांगे. पैसे देने से इनकार करने पर आरोपियों ने उस पर कई बार चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.