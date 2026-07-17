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वैशाली में मर्डर से भारी बवाल: आरोपी के घर शव लेकर पहुंचे सैकड़ों लोग, SDPO ने संभाला मोर्चा

Vaishali Crime News: वैशाली में चाकू हमले में घायल युवक जितेंद्र दास की PMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई. शव गांव पहुंचते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आरोपी के घर के बाहर हंगामा हुआ.

Published: Jul 17, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:35 AM IST
वैशाली में मर्डर से भारी बवाल: आरोपी के घर शव लेकर पहुंचे सैकड़ों लोग, SDPO ने संभाला मोर्चा
Image Credit: वैशाली में मर्डर से भारी बवाल: आरोपी के घर शव लेकर पहुंचे सैकड़ों लोग, SDPO ने संभाला मोर्चाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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