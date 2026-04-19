Vaishali News: DJ पर सियासी गाने से बिगड़ा शादी का माहौल, वैशाली में पथराव के बाद रुकी बारात

Vaisali News: बिहार के वैशाली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर बज रहे गाने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. मामला बिदुपुर थाना क्षेत्र के कैथोलिया पंचायत के कैथोलिया गांव का है. शनिवार को गांव में गणेश भगत के बेटे पिंटू की शादी थी और पारंपरिक 'बिलौकी' की रस्म निभाई जा रही थी. इसी दौरान माहौल खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन डीजे पर बज रहे एक भोजपुरी गीत ने अचानक पूरे कार्यक्रम का रंग बदल दिया और खुशी का माहौल तनाव में तब्दील हो गया.

बताया जा रहा है कि गाने में राजनीतिक नेताओं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का जिक्र था, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई. पहले तो दोनों पक्षों के बीच हल्की कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया और मामला हिंसक झड़प में बदल गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई.

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इस हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल हो गए, जिससे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. शादी का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि बारात तक नहीं निकल सकी. ग्रामीणों के अनुसार, इस घटना ने पूरे गांव में डर और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने से स्थिति और बिगड़ गई. एक मामूली विवाद ने शादी जैसे खुशी के मौके को तनाव और डर में बदल दिया, जिससे पूरे इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट: राज कुमार सिंह