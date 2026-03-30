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वैशाली में प्रेमी के धोखे से हारी अंजलि, अब मौत के बाद जागा प्रशासन, एसपी बोले- दोषी पुलिसवालों पर होगी कार्रवाई

वैशाली के महुआ में एक युवती अंजलि ने प्रेमी रंजीत पटेल द्वारा शादी का झांसा देकर धोखा देने और गर्भवती कर छोड़ देने के गम में पोखर में कूदकर आत्महत्या कर ली. अंजलि ने मरने से पहले वीडियो बनाकर पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया था. परिजनों का दावा है कि आरोपी ने अंजलि के बच्चे को भी गायब कर दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:12 PM IST

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वैशाली में प्रेमी के धोखे से तंग आकर युवती ने पोखर में कूदकर दी जान
वैशाली में प्रेमी के धोखे से तंग आकर युवती ने पोखर में कूदकर दी जान

वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघाड़ा रामराय गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब स्थानीय पोखर से एक युवती का शव बरामद किया गया. मृतका की पहचान गांव के ही विजय राय की बेटी अंजलि के रूप में हुई है. अंजलि पिछले कई महीनों से न्याय के लिए दर-दर भटक रही थी. मौत के बाद उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपनी आपबीती सुनाई थी. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

अंजलि की शादी करीब 7 साल पहले बेलसर थाना क्षेत्र के बिरजू सिंह से हुई थी और उसके दो बेटे भी थे. लेकिन एक साल पहले उसकी जिंदगी में रंजीत पटेल नामक एक टेंट संचालक की एंट्री हुई. रंजीत ने अंजलि को शादी और सुखी जीवन के हसीन सपने दिखाए. उसके झांसे में आकर अंजलि ने अपने हस्ते-खेलते परिवार और पति को छोड़ दिया. वह अपने छोटे बेटे अभिराज को लेकर रंजीत के साथ रहने लगी. अंजलि का आरोप था कि रंजीत ने उसे शादी का झांसा देकर गर्भवती बनाया और फिर उसे बेसहारा छोड़ दिया. वह न्याय के लिए महुआ थाना और महिला थाना के चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी.

अंजलि की मौत के बाद उसके परिजनों ने प्रेमी रंजीत पटेल पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि रंजीत ने न केवल अंजलि को धोखा दिया, बल्कि उसके बच्चे को भी गायब कर दिया है. उन्हें शक है कि आरोपी ने बच्चों को बेच दिया है. परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने अंजलि की शिकायत पर कार्रवाई की होती और आरोपी को गिरफ्तार किया होता, तो आज उनकी बेटी जिंदा होती. पुलिस की ढिलाई ने एक मासूम जान ले ली.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए वैशाली के पुलिस अधीक्षक (SP) विक्रम सिहाग ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है. एसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में किसी भी पुलिस पदाधिकारी की लापरवाही सामने आती है या यह पाया जाता है कि शिकायत पर जानबूझकर कार्रवाई नहीं की गई, तो संबंधित पुलिसकर्मियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस अंजलि के वीडियो और परिजनों के बयानों को आधार बनाकर जांच आगे बढ़ा रही है.

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