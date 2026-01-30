Advertisement
Vaishali News: जज के ड्राइवर की पत्नी का मर्डर, परिजनों को सुनाई तक नहीं दी गोली की आवाज... जांच में जुटी FSL टीम

Vaishali News: हाजीपुर में 22 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतका का पति जज की गाड़ी चलाता है. परिजनों ने बताया है कि उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी. 

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:50 AM IST

Vaishali News: जज के ड्राइवर की पत्नी का मर्डर, परिजनों को सुनाई तक नहीं दी गोली की आवाज... जांच में जुटी FSL टीम
Vaishali News: जज के ड्राइवर की पत्नी का मर्डर, परिजनों को सुनाई तक नहीं दी गोली की आवाज... जांच में जुटी FSL टीम

Vaishali News: वैशाली के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में चौहट्टा चौक के पास गुरुवार (39 जनवरी) देर रात एक सनसनीखेज घटना हुई. अपने घर के दरवाजे पर पानी भरने गई 22 वर्षीय विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान स्थानीय निवासी अर्जुन पासवान की पत्नी गुड़िया देवी के रूप में की गई है. मृतका के पति अर्जुन पासवान के अनुसार, घटना रात करीब 11:15 बजे की है. अर्जुन एक भोज से लौटकर घर आए थे, लेकिन खाना खाकर नहीं आए थे. उन्होंने अपनी पत्नी गुड़िया से खाना मांगा.

क्या है पूरा मामला?
गुड़िया ने कहा कि पहले आप हाथ-मुह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूं. इसके बाद वह नीचे आंगन में लगे चापाकल पर पानी लेने गई. तभी अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी. अर्जुन की मां के शोर मचाने पर जब परिजन वहां पहुंचे और गुड़िया को उठाकर अस्पताल ले जाने लगे, तो उनके हाथ खून से सन गए. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों का कहना है कि उन्हें गोली चलने की आवाज तक सुनाई नहीं दी. अर्जुन ने बताया कि वे पिछले एक साल से जज की गाड़ी चलाता है. उनका अपने पड़ोसियों के साथ अकसर विवाद होता रहता था. दो दिन पहले ही पानी भरने को लेकर पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था.

पड़ोसियों पर लगा हत्या का आरोप
आरोप है कि पड़ोसी के बेटे की उल्टी साफ करने के दौरान पानी उनके दरवाजे की तरफ चला गया था, जिस पर आरोपियों ने देख लेने की धमकी दी थी. इधर घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार से मिली जनकारी के अनुसार, पति के बयान के आधार पर पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ में जुटी हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. साथ ही, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: राज कुमार सिंह

