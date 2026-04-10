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Vaishali News: वैशाली में शराब तस्करी का अनोखा तरीका, युवक ने शरीर को ही बना डाला 'चलता-फिरता तहखाना'

Vaishali News: वैशाली के भगवानपुर में पुलिस ने शराब तस्करी के एक अनोखे तरीके का खुलासा किया है, जहां एक युवक अपने शरीर पर शराब की बोतलें बांधकर सप्लाई करने जा रहा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:21 AM IST

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Vaishali News: वैशाली में शराब तस्करी का अनोखा तरीका, युवक ने शरीर को ही बना डाला 'चलता-फिरता तहखाना'

Vaishali News: वैशाली से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि आम लोगों को भी हैरान कर दिया है. शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर अब नए-नए तरीके अपनाकर कानून को चुनौती दे रहे हैं. इसी कड़ी में भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने शराब की तस्करी के लिए अपने ही शरीर को 'तहखाना' बना लिया था. इस अनोखे तरीके का खुलासा होते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी दंग रह गए. बड़ी मात्रा में शराब बरामद होने के बाद इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भगवानपुर इलाके में बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को रोका. पूछताछ के दौरान युवक ने खुद को सामान्य बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतों ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया.

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पकड़े गए युवक की पहचान हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र निवासी देव कुमार के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में उसके पास से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से तलाशी ली तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. युवक ने अपने शरीर पर इस तरह शराब की बोतलें बांध रखी थीं कि बाहर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था.

जैसे ही युवक ने अपनी शर्ट के बटन खोले, एक-एक कर शराब की बोतलें बाहर निकलने लगीं. पुलिस ने उसके पास से 'सिग्नेचर' समेत कई ब्रांडेड शराब की बोतलें बरामद की हैं. बताया जा रहा है कि वह इन बोतलों की सप्लाई भगवानपुर इलाके में करने जा रहा था. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

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