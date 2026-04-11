Vaishali News: प्रेमी देवर ने की गर्भवती भाभी की गला दबाकर हत्या, खुद पुलिस को फोन कर रची झूठी कहानी

बिहार के वैशाली जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहाँ एक देवर ने अपनी ही भाभी की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद को बचाने के लिए पुलिस को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की. इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है.

मामला वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र स्थित मौना विशनपुर गांव का है. यहाँ 26 वर्षीय राधा कुमारी की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मृतका का अपने ही देवर साहिल पटेल के साथ कथित तौर पर प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस विवादित रिश्ते को लेकर परिवार में पहले भी कई बार झगड़े हुए थे, जिन्हें सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश की गई थी. लेकिन इस बार देवर ने खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी ही भाभी की जीवनलीला समाप्त कर दी.

आरोपी साहिल पटेल ने वारदात को तब अंजाम दिया जब राधा घर में अकेली थी. हत्या के बाद आरोपी ने बड़ी चालाकी से खुद ही पुलिस को फोन किया. उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी सुनाई कि राधा की हत्या उसके ससुराल वालों ने मिलकर कर दी है. आरोपी का मकसद इस साजिश के जरिए खुद को पाक-साफ साबित करना था. हालांकि, शुरुआती जांच और परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस को उस पर शक गहरा गया है.

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मृतका राधा कुमारी का पति रोजी-रोटी के लिए प्रदेश से बाहर रहकर काम करता है. राधा अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई है. अत्यंत दुखद पहलू यह भी है कि वह करीब 3 महीने की गर्भवती थी. आरोपी ने न केवल एक महिला की जान ली, बल्कि कोख में पल रहे मासूम और घर के दो छोटे बच्चों के भविष्य को भी अंधकार में धकेल दिया.

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सूचना मिलने के तुरंत बाद बेलसर थाना पुलिस मौके पर पहुँची और शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद का लग रहा है. फिलहाल पुलिस आरोपी साहिल पटेल की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच की जा रही है.