Vaishali News: चार बच्चों की मां 11 मार्च से लापता, ससुराल वालों ने लगाया प्रेम प्रसंग में भागने का आरोप, तलाश में जुटी पुलिस

Vaisali News: बिहार के वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित कमालपुर वार्ड संख्या-4 से एक 27 वर्षीय महिला के अचानक लापता होने से इलाके में सनसनी फैल गई है. लापता महिला की पहचान रूपम देवी के रूप में हुई है, जो चार बच्चों की मां है. घटना के बाद से परिवार के लोग गहरे सदमे और चिंता में हैं. परिजनों ने महिला के अचानक गायब होने को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई हैं, जहां एक ओर ससुराल पक्ष प्रेम प्रसंग में भागने की बात कह रहा है, वहीं मायके पक्ष ससुराल वालों पर ही गंभीर आरोप लगा रहा है. पुलिस को मामले की लिखित सूचना देकर महिला की जल्द बरामदगी की गुहार लगाई गई है.

डॉक्टर के बहाने निकली, फिर नहीं लौटी घर

परिजनों के अनुसार, कमालपुर निवासी रविन्द्र राम की पत्नी रूपम देवी 11 मार्च को डॉक्टर को दिखाने की बात कहकर घर से निकली थी. लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटी. काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तब परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

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ससुराल पक्ष का आरोप, प्रेम प्रसंग की आशंका

महिला के ससुर ने आरोप लगाया है कि रूपम देवी घर से पैसे और अनाज बेचकर मिले रुपये लेकर भाग गई है. उनका कहना है कि वह किसी से फोन पर बात करती थी और संभवतः उसी के साथ चली गई है. रूपम देवी की शादी साल 2017 में मुजफ्फरपुर के भागवतपुर निवासी रविन्द्र राम से हुई थी, जो पुणे में मजदूरी करता है.

मायके पक्ष का हंगामा, पुलिस जांच में जुटी

इधर, महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर ही बेटी को गायब करने का आरोप लगाया और घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया. हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया. फिलहाल पुलिस महिला की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. इस घटना के बाद रूपम के चारों बच्चों का बुरा हाल है, वहीं पति भी पुणे से लौटकर पत्नी की तलाश में लगा हुआ है.

रिपोर्ट: राज कुमार सिंह