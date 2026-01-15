Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3075492
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

Vaishali News: "चीर के फाड़ देंगे", जेल में बंद बाहुबली के नाम पर स्टेशन मास्टर ने बचाई अपनी जान, वीडियो हुआ वायरल तो मांगनी पड़ी माफी

Lalganj Pakri Station Master Viral News: वैशाली जिले के लालगंज पकड़ी स्टेशन पर स्टेशन मास्टर मनोज कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे खुद को बाहुबली मुन्ना शुक्ला का भतीजा बताकर युवकों को धमका रहे हैं. विवाद प्लेटफॉर्म पर बाइक चलाने और पटरी पर पत्थर रखने को लेकर शुरू हुआ था. स्टेशन मास्टर ने बाद में स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल अपनी जान बचाने के लिए मुन्ना शुक्ला का नाम लिया था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 15, 2026, 05:23 PM IST

Trending Photos

मनोज कुमार सिंह, स्टेशन मास्टर
मनोज कुमार सिंह, स्टेशन मास्टर

Vaishali Station Master Viral News: बिहार के वैशाली जिले से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हाजीपुर-सुगौली रेलखंड के लालगंज पकड़ी रेलवे स्टेशन पर तैनात एक स्टेशन मास्टर ने उत्पात मचा रहे युवकों को भगाने के लिए बाहुबली और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के नाम का सहारा लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस 42 सेकंड के वीडियो में स्टेशन मास्टर मनोज कुमार जैकेट और टोपी पहने नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह कुछ युवकों को बेहद कड़े लहजे में धमकाते हुए कह रहे हैं, "तुम जानते हो हम कौन हैं? मुन्ना शुक्ला के भतीजे हैं, चीर के फाड़ देंगे." यह मामला तब सामने आया जब स्टेशन पर कुछ शरारती तत्व हंगामा कर रहे थे. बाहुबली का नाम आते ही मारपीट पर उतारू युवक वहां से दुम दबाकर भाग निकले. हालांकि, यह फिल्मी अंदाज स्टेशन मास्टर को भारी पड़ गया और अब उनका यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है.

प्लेटफॉर्म पर बाइक चलाने को लेकर हुआ विवाद
स्टेशन मास्टर मनोज कुमार ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने बताया कि कुछ स्थानीय युवक प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे. जब उन्होंने युवकों को ऐसा करने से मना किया तो वे उलझ गए. कुछ देर बाद करीब एक दर्जन युवक वापस आए और उन्होंने रेल की पटरी पर पत्थर रख दिए. उस समय ट्रेन आने वाली थी. जब स्टेशन मास्टर पत्थर हटाने पहुंचे तो उन युवकों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने की कोशिश की.

जान बचाने के लिए लिया मुन्ना शुक्ला का नाम
स्टेशन मास्टर का कहना है कि भीड़ के हिंसक तेवर देखकर वह डर गए थे. अपनी जान बचाने और युवकों को वहां से डराकर भगाने के लिए उन्होंने अचानक पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला का नाम ले लिया और खुद को उनका भतीजा बता दिया. मुन्ना शुक्ला का इलाके में खौफ इतना है कि नाम सुनते ही युवक तुरंत वहां से रफूचक्कर हो गए. हालांकि, बाद में जांच में पता चला कि स्टेशन मास्टर का मुन्ना शुक्ला के परिवार से कोई रिश्ता नहीं है. उन्होंने रेलवे प्रशासन और जनता से माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने यह सब केवल आत्मरक्षा में किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- पप्पू यादव का गिरिराज सिंह पर हमला: जहानाबाद आकर भी पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिले

जेल में मुन्ना शुक्ला, बाहर नाम का खौफ बरकरार
लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला वर्तमान में बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं और जेल में बंद हैं. इसके बावजूद, इस घटना ने साबित कर दिया है कि इलाके में आज भी उनके नाम का कितना असर है. पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि रेलवे अधिकारी द्वारा किसी अपराधी या बाहुबली का नाम लेकर धमकाना कितना उचित है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि मामले की पूरी रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट - राजकुमार सिंह

TAGS

Vaishali news

Trending news

Vaishali news
"चीर के फाड़ देंगे," जेल में बंद बाहुबली के नाम पर स्टेशन मास्टर ने बचाई अपनी जान
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात: अहियापुर के चंदवारा पुल के नीचे मिलीं चार लाशें
Samastipur News
जी मीडिया की खबर का बड़ा असर, पुलिस कस्टडी में बर्बरता करने वाले थानेदार पर गिरी गाज
Akhilesh Prasad Singh
अखिलेश सिंह का एनडीए पर तंज: 'विधायक कहीं नहीं जा रहे, विरोधियों को छपने की बीमारी
Chirag Paswan
चिराग के घर दही-चूड़ा भोज में नीतीश कुमार ने दी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि
Pappu Yadav
पप्पू यादव का गिरिराज सिंह पर हमला: जहानाबाद आकर भी पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिले
ED office
Ranchi Police Raids ED Office: एफएसएल की टीम लेकर रांची के सिटी DSP पहुंचे ED ऑफिस
Santosh Kumar
कौन हैं वह कर्मचारी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने ED दफ्तर में मार दिया रेड, ये है मामला
Bihar News
सहरसा की सड़क पर कुंडली मारकर बैठा रहा विशालकाय कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
Sitamarhi News
17 साल का इंतजार खत्म! फाइलों से बाहर निकली सीतामढ़ी–जयनगर–निर्मली रेल लाइन योजना