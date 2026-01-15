Vaishali News: "चीर के फाड़ देंगे", जेल में बंद बाहुबली के नाम पर स्टेशन मास्टर ने बचाई अपनी जान, वीडियो हुआ वायरल तो मांगनी पड़ी माफी

Vaishali Station Master Viral News: बिहार के वैशाली जिले से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हाजीपुर-सुगौली रेलखंड के लालगंज पकड़ी रेलवे स्टेशन पर तैनात एक स्टेशन मास्टर ने उत्पात मचा रहे युवकों को भगाने के लिए बाहुबली और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के नाम का सहारा लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस 42 सेकंड के वीडियो में स्टेशन मास्टर मनोज कुमार जैकेट और टोपी पहने नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह कुछ युवकों को बेहद कड़े लहजे में धमकाते हुए कह रहे हैं, "तुम जानते हो हम कौन हैं? मुन्ना शुक्ला के भतीजे हैं, चीर के फाड़ देंगे." यह मामला तब सामने आया जब स्टेशन पर कुछ शरारती तत्व हंगामा कर रहे थे. बाहुबली का नाम आते ही मारपीट पर उतारू युवक वहां से दुम दबाकर भाग निकले. हालांकि, यह फिल्मी अंदाज स्टेशन मास्टर को भारी पड़ गया और अब उनका यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है.

प्लेटफॉर्म पर बाइक चलाने को लेकर हुआ विवाद

स्टेशन मास्टर मनोज कुमार ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने बताया कि कुछ स्थानीय युवक प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे. जब उन्होंने युवकों को ऐसा करने से मना किया तो वे उलझ गए. कुछ देर बाद करीब एक दर्जन युवक वापस आए और उन्होंने रेल की पटरी पर पत्थर रख दिए. उस समय ट्रेन आने वाली थी. जब स्टेशन मास्टर पत्थर हटाने पहुंचे तो उन युवकों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने की कोशिश की.

जान बचाने के लिए लिया मुन्ना शुक्ला का नाम

स्टेशन मास्टर का कहना है कि भीड़ के हिंसक तेवर देखकर वह डर गए थे. अपनी जान बचाने और युवकों को वहां से डराकर भगाने के लिए उन्होंने अचानक पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला का नाम ले लिया और खुद को उनका भतीजा बता दिया. मुन्ना शुक्ला का इलाके में खौफ इतना है कि नाम सुनते ही युवक तुरंत वहां से रफूचक्कर हो गए. हालांकि, बाद में जांच में पता चला कि स्टेशन मास्टर का मुन्ना शुक्ला के परिवार से कोई रिश्ता नहीं है. उन्होंने रेलवे प्रशासन और जनता से माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने यह सब केवल आत्मरक्षा में किया था.

जेल में मुन्ना शुक्ला, बाहर नाम का खौफ बरकरार

लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला वर्तमान में बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं और जेल में बंद हैं. इसके बावजूद, इस घटना ने साबित कर दिया है कि इलाके में आज भी उनके नाम का कितना असर है. पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि रेलवे अधिकारी द्वारा किसी अपराधी या बाहुबली का नाम लेकर धमकाना कितना उचित है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि मामले की पूरी रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट - राजकुमार सिंह