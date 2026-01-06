Vaishali News: ट्यूशन से लौट रही छात्रा ने किया छेड़खानी का विरोध, तो बदमाशों ने चला दी गोली

Vaishali News: वैशाली जिले के बेलसर थाना अंतर्गत जारंग गांव में ट्यूशन से लौट रही एक छात्रा पर बाइक सवार दो मनचलों ने फायरिंग कर दी. छात्रा द्वारा छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने यह कदम उठाया.
Trending Photos
वैशाली जिले में मनचलों ने दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दिया है. ताजा मामला वैशाली के बेलसर थाना क्षेत्र के जारंग गांव का है. छात्रा जब ट्यूशन से घर लौट रही थी, इसी दौरान बाइक पर सवार दो मनचलों ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की. छात्रा ने जब उनकी इन हरकतों का बहादुरी से विरोध किया, तो उन बदमाशों ने सीधे छात्रा पर फायरिंग कर दी. अचानक हुई इस गोलीबारी से इलाके में सनसनी फैल गई और छात्रा ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई.
महीनों से पीछा कर रहे थे मनचले
इस घटना की जांच करने पहुंचे लालगंज के एसडीपीओ (SDPO) गोपाल मंडल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि ये दोनों आरोपी पिछले करीब एक महीने से लगातार उस लड़की का पीछा कर रहे थे. वे अक्सर रास्ते में उसे रोकते थे और उसे परेशान करते थे. छात्रा काफी समय से इस मानसिक प्रताड़ना को झेल रही थी, लेकिन आज इन बदमाशों ने सारी हदें पार कर दीं. पहले उन्होंने छेड़खानी की और जब लड़की ने हिम्मत दिखाई, तो उसे डराने या जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चला दी.
वारदात की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और छापेमारी शुरू कर दी. पुलिस की मुस्तैदी की वजह से एक आरोपी को दबोच लिया गया है. पकड़े गए युवक से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके. पुलिस की टीमें दूसरे फरार आरोपी की तलाश में भी लगातार छापेमारी कर रही हैं.
इनपुट - राजकुमार सिंह