Vaishali News: पातेपुर थाने में निगरानी का छापा, दरोगा 15 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Vigilance Raid In Vaishali: वैशाली जिले के पातेपुर थाना परिसर में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पटना से आई निगरानी विभाग की 10 सदस्यीय विशेष टीम ने धावा बोला. टीम ने यहाँ तैनात दरोगा अखिलेश प्रसाद सिंह को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही दबोच लिया. आरोपी दरोगा एक केस की डायरी लिखने और मामले में मदद करने के नाम पर पैसे की मांग कर रहे थे. जैसे ही परिवादी ने उन्हें नोट थमाए, पहले से घात लगाकर बैठी निगरानी टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

इस पूरी कार्रवाई की नींव तब पड़ी जब परिवादी चंदन कुमार ने निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार, पातेपुर थाना कांड संख्या 84/26 और 85/26 (जो कि एक काउंटर केस का मामला था) में दरोगा अखिलेश सिंह केस डायरी लिखने और मामले को रफा-दफा करने के बदले में पैसों की डिमांड कर रहे थे. पीड़ित ने रिश्वत देने के बजाय कानून का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद निगरानी विभाग ने मामले का गुप्त सत्यापन कराया और आरोप सही पाए जाने पर जाल बिछाया.

निगरानी विभाग के डीएसपी सत्येंद्र राम के नेतृत्व में इस विशेष टीम का गठन किया गया था. टीम के सदस्यों ने योजनाबद्ध तरीके से थाने के पास अपनी स्थिति मजबूत की. जैसे ही दरोगा ने रिश्वत की राशि अपने हाथ में ली, टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद थाने में ही जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की गई. आरोपी दरोगा को अब पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है.

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इस कार्रवाई के बाद वैशाली पुलिस के साथ-साथ पूरे जिले के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है. वर्दी की आड़ में चल रहे इस भ्रष्टाचार के खेल के उजागर होने से आम जनता में यह संदेश गया है कि रिश्वतखोरी करने वालों की अब खैर नहीं है. निगरानी विभाग की इस मुस्तैदी की स्थानीय स्तर पर काफी सराहना हो रही है. विभागीय सूत्रों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

इनपुट - राजकुमार सिंह