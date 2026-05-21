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वैशाली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जफराबाद दियारा में 5 अवैध शराब भट्ठियां ध्वस्त, 20 हजार लीटर कच्चा जावा नष्ट

Vaishali News: वैशाली के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जफराबाद दियारा इलाके में चल रही 5 देसी शराब भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान करीब 20 हजार लीटर कच्चा जावा नष्ट किया गया, जबकि तस्कर मौके से फरार हो गए.

Written By  Rajkumar Singh|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 08:22 AM IST

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वैशाली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जफराबाद दियारा में 5 अवैध शराब भट्ठियां ध्वस्त, 20 हजार लीटर कच्चा जावा नष्ट
वैशाली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जफराबाद दियारा में 5 अवैध शराब भट्ठियां ध्वस्त, 20 हजार लीटर कच्चा जावा नष्ट

Vaishali News: वैशाली जिले के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जफराबाद दियारा इलाके में चल रही देसी शराब की 5 अवैध भट्ठियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया. इस दौरान हजारों लीटर कच्चा जावा नष्ट किया गया और शराब बनाने के उपकरणों को आग के हवाले कर दिया गया. हालांकि पुलिस को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गए.

बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में वैशाली पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग के निर्देश पर रुस्तमपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को दियारा नदी किनारे जंगलों में छापेमारी अभियान चलाया. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दियारा क्षेत्र के जंगलों में बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण किया जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई.

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सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जंगलों के बीच कई अवैध शराब भट्ठियां संचालित होती मिलीं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 5 देसी शराब भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया. इस दौरान करीब 20 हजार लीटर कच्चा जावा मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. वहीं शराब बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे प्लास्टिक ड्रम, टिन के ड्रम और अन्य उपकरणों को आग लगाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया.

हालांकि पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसके कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. फिलहाल पुलिस फरार तस्करों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. रुस्तमपुर थाना पुलिस का कहना है कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

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