/वैशाली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 2 दर्जन मामलों में वांटेड राजकपूर साह सहयोगी संग गिरफ्तार, कारबाइन और कट्टा बरामद

काजीपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर चांदी गांव में STF बिहार और काजीपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधियों ने भारी मात्रा में अवैध हथियार छिपाकर रखे हैं. सूचना मिलते ही सदर SDPO सुबोध कुमार के नेतृत्व में STF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी. छापेमारी के दौरान दुर्गा मंदिर के पास पुलिस को देखते ही एक युवक भागने लगा. जवानों ने पीछा कर उसे दबोच लिया. पूछताछ में उसकी पहचान पातेपुर निवासी कुख्यात अपराधी राजकपूर साह के रूप में हुई. इसके बाद उसकी निशानदेही पर उसके सहयोगी राकेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया.