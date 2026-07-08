/वैशाली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 2 दर्जन मामलों में वांटेड राजकपूर साह सहयोगी संग गिरफ्तार, कारबाइन और कट्टा बरामद

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Vaishali News: वैशाली में पुलिस ने अपराध की कमर तोड़ने वाली बड़ी कार्रवाई की है. हत्या, डकैती और लूट जैसे दो दर्जन से अधिक संगीन मामलों में शामिल कुख्यात अपराधी राजकपूर साह और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने ईंट के ढेर के नीचे छिपाकर रखी गई देशी कारबाइन, कट्टा, मैगजीन और मोबाइल बरामद किए हैं. पुलिस का दावा है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो जिले में बड़ी आपराधिक वारदात हो सकती थी.
काजीपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर चांदी गांव में STF बिहार और काजीपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधियों ने भारी मात्रा में अवैध हथियार छिपाकर रखे हैं. सूचना मिलते ही सदर SDPO सुबोध कुमार के नेतृत्व में STF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी. छापेमारी के दौरान दुर्गा मंदिर के पास पुलिस को देखते ही एक युवक भागने लगा. जवानों ने पीछा कर उसे दबोच लिया. पूछताछ में उसकी पहचान पातेपुर निवासी कुख्यात अपराधी राजकपूर साह के रूप में हुई. इसके बाद उसकी निशानदेही पर उसके सहयोगी राकेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
दोनों आरोपियों की निशानदेही पर गांव में ईंट के ढेर के नीचे छिपाकर रखी गई एक देशी कारबाइन, एक देशी कट्टा, कारबाइन की मैगजीन और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए. पुलिस का कहना है कि ये हथियार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए छिपाकर रखे गए थे, लेकिन संयुक्त कार्रवाई ने अपराधियों की पूरी साजिश नाकाम कर दी.
SP शुभांक मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार राजकपूर साह के खिलाफ हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और हत्या की साजिश समेत करीब दो दर्जन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं, हथियार उपलब्ध कराने वाले गिरोह और अन्य फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है.