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वैशाली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 2 दर्जन मामलों में वांटेड राजकपूर साह सहयोगी संग गिरफ्तार, कारबाइन और कट्टा बरामद

Vaishali News: वैशाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या, डकैती और लूट समेत दो दर्जन से अधिक मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी राजकपूर साह और उसके साथी को गिरफ्तार किया है. दोनों की निशानदेही पर ईंट के ढेर के नीचे छिपाकर रखी गई देशी कारबाइन, कट्टा, मैगजीन और मोबाइल बरामद किए गए.

Written ByRajkumar SinghEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 08, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:39 AM IST
वैशाली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 2 दर्जन मामलों में वांटेड राजकपूर साह सहयोगी संग गिरफ्तार, कारबाइन और कट्टा बरामद
Image Credit: वैशाली में पुलिस की कार्रवाई: 2 दर्जन मामलों में वांटेड राजकपूर साह गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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