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वैशाली पुलिस की हैवानियत! डायल 112 की टीम ने दिव्यांग को बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई शर्मनाक करतूत

Vaishali News: वैशाली जिले के बिदुपुर बाजार में डायल 112 पुलिस टीम पर एक दिव्यांग युवक की बेरहमी से पिटाई का गंभीर आरोप लगा है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By  Rajkumar Singh|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 08:12 AM IST

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वैशाली पुलिस की हैवानियत! डायल 112 की टीम ने दिव्यांग को बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई शर्मनाक करतूत
वैशाली पुलिस की हैवानियत! डायल 112 की टीम ने दिव्यांग को बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई शर्मनाक करतूत

Vaishali News: वैशाली में पुलिस की दबंगई का एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां डायल 112 की टीम पर एक दिव्यांग युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है. पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. वीडियो सामने आने के बाद वैशाली पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, मामला वैशाली जिले के बिदुपुर बाजार का है. पीड़ित युवक की पहचान 19 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में हुई है, जो बिदुपुर थाना क्षेत्र के पानापुर दिलावरपुर गोवर्धन गांव निवासी सुबोध सिंह का पुत्र है, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मनीष जन्म से ही दोनों हाथ और पैरों से दिव्यांग है, बावजूद इसके पुलिसकर्मियों ने उस पर जमकर लाठियां बरसाईं.

पीड़ित मनीष कुमार के मुताबिक, बीते शाम करीब 5 बजे डायल 112 की टीम उनकी दुकान पर पहुंची. टीम में एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल शामिल थे, आरोप है कि पुलिसकर्मी दुकान मालिक के साथ गाली-गलौज करने लगे. उस वक्त दुकान में महिलाएं और कई ग्राहक भी मौजूद थे. मनीष का कहना है कि जब उन्होंने पुलिसकर्मियों को गाली देने से रोका, तो दोनों पुलिसकर्मी भड़क गए और उनके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. दिव्यांग होने के बावजूद पुलिस ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाया.

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वहीं दुकानदार कालीचरण साह ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पड़ोसी दुकानदार के एस्बेस्टस टूटने को लेकर दोनों पक्षों में पहले ही समझौता हो चुका था. इसके बावजूद डायल 112 की टीम दुकान पर पहुंची और गाली-गलौज करने लगी. विरोध करने पर कर्मचारी मनीष कुमार के साथ मारपीट की गई.

घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कानून की रक्षा करने वाली पुलिस ही अगर दिव्यांग युवक पर हाथ उठाएगी, तो आम जनता किससे न्याय की उम्मीद करेगी. फिलहाल इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन CCTV वीडियो वायरल होने के बाद वैशाली पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है. अब देखना होगा कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है या मामला दबाने की कोशिश की जाती है.

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