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वैशाली पुलिस की बड़ी कामयाबी, शराब माफिया विकास उर्फ बालाजी को धरा

Vaishali Crime News: वैशाली पुलिस ने जिले के सबसे बड़े शराब तस्कर विकास उर्फ बाली को धर दबोचा है. आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. महुआ थाना में शराब तस्करी के आठ मामले पहले से दर्ज हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:41 AM IST

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वैशाली पुलिस
वैशाली पुलिस

Vaishali News: वैशाली पुलिस को शनिवार (28 मार्च) बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस ने जिले के सबसे बड़े शराब तस्कर विकास उर्फ बाली को धर दबोचा है. बताया जा रहा है कि पुलिस बीते कुछ दिनों से अवैध शराब कारोबार और अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार सघन वाहन जांच और छापेमारी अभियान चला रही है. इसी अभियान के तहत शनिवार को पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्करी और हत्या मामले का वांछित अभियुक्त विकास उर्फ बालाजी महुआ थाना क्षेत्र में छिपा हुआ है. सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने 28 मार्च 2026 को छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. 

बताया जा रहा है कि 12 मार्च 2026 को औद्योगिक थाना क्षेत्र में करीब 8864 लीटर विदेशी शराब की बड़ी खेप तस्करी के लिए लाई जा रही थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन समेत शराब को जब्त कर लिया था, लेकिन इस मामले का मुख्य आरोपी विकास उर्फ बालाजी मौके से फरार हो गया था. इसके बाद वैशाली पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था, जो लगातार छापेमारी कर रही थी. आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया. 

पुलिस के अनुसार आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. महुआ थाना में शराब तस्करी के आठ मामले पहले से दर्ज हैं. इसके अलावा हत्या का एक मामला और औद्योगिक थाना में शराब तस्करी से जुड़ा एक अन्य केस भी दर्ज है.पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब कारोबार और अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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रिपोर्ट- राजकुमार

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