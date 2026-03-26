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Vaishali News: नशे के सौदागरों पर भारी पड़ी वैशाली पुलिस, 144 डिबियों में छिपाकर ले जा रहे थे स्मैक, धरे गए पेडलर

वैशाली की गंगाब्रिज थाना पुलिस ने सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में एक सफल छापेमारी कर दो तस्करों, मंजय लाल और जयप्रकाश को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 59 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपये है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:35 PM IST

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सुबोध कुमार,सदर एसडीपीओ
सुबोध कुमार,सदर एसडीपीओ

वैशाली पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए दो सक्रिय तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पुलिस की विशेष टीम ने इनके पास से 59 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसे 144 छोटी-छोटी डिबियों में छिपाकर रखा गया था. बाजार में इस बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई जा रही है. गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है. इस कार्रवाई ने इलाके में सक्रिय नशा माफियाओं के बीच हड़कंप मचा दिया है.

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि गंगाब्रिज थाना पुलिस को एक पुख्ता गुप्त सूचना मिली थी. सूचना थी कि तस्करों का एक समूह मादक पदार्थ की एक बड़ी खेप लेकर निकलने वाला है. इस जानकारी को तुरंत वैशाली एसपी विक्रम सिहाग के साथ साझा किया गया. एसपी के कड़े निर्देश पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व खुद सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार कर रहे थे. पुलिस ने चिन्हित मार्ग पर जाल बिछाया और जैसे ही तस्कर वहां पहुंचे, उन्हें चारों तरफ से घेरकर दबोच लिया गया.

पकड़े गए तस्करों की पहचान गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के सहदुल्लापुर निवासी मंजय लाल और चांदपुरा थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी जयप्रकाश के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई है कि ये दोनों तस्कर मुख्य रूप से पेडलर के रूप में काम करते थे, जिनका काम खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुँचाना था. हालांकि, इनके पास से मिले मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों से पुलिस को गिरोह के पूरे नेटवर्क की जानकारी हाथ लगी है.

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एसडीपीओ सुबोध कुमार ने स्पष्ट किया कि यद्यपि ये दोनों केवल डिलीवरी का काम कर रहे थे, लेकिन इस पूरे तस्करी रैकेट के मुख्य सरगना की पहचान कर ली गई है. पुलिस की कई टीमें अब उस मुख्य मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का मानना है कि सरगना की गिरफ्तारी के बाद वैशाली और आसपास के जिलों में चल रहे नशे के बड़े नेटवर्क का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा.

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