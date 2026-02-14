Advertisement
वैशाली में पुलिस का 'मेगा स्ट्राइक': दियारा में 13 अवैध भट्ठियों को किया जमींदोज; ड्रोन से ढूंढकर नष्ट किया 53 हजार किलो कच्चा जावा

vaisali news: वैशाली एसपी विक्रम सिहाग के आदेश पर रुस्तमपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई. सुकुमारपुर दियारा में ड्रोन की मदद से 13 अवैध शराब भट्ठियों को किया गया नष्ट.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:57 AM IST

वैशाली में पुलिस का 'मेगा स्ट्राइक': दियारा में 13 अवैध भट्ठियों को किया जमींदोज; ड्रोन से ढूंढकर नष्ट किया 53 हजार किलो कच्चा जावा
वैशाली में पुलिस का 'मेगा स्ट्राइक': दियारा में 13 अवैध भट्ठियों को किया जमींदोज; ड्रोन से ढूंढकर नष्ट किया 53 हजार किलो कच्चा जावा

वैशाली (राघोपुर): वैशाली पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने रुस्तमपुर के सुकुमारपुर दियारा इलाके में शराब माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस कप्तान विक्रम सिहाग के निर्देश पर चली इस मुहिम ने शराब तस्करों के 'सेफ जोन' को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है.

ड्रोन कैमरे ने खोला राज, उड़ गए पुलिस के होश
जब रुस्तमपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ड्रोन के साथ दियारा पहुंची, तो नजारा चौंकाने वाला था. जहां तक ड्रोन की नजर जा रही थी, सिर्फ शराब की भट्ठियां ही नजर आ रही थीं.

13 भट्ठियां ध्वस्त: पुलिस ने एक साथ एक दर्जन से अधिक अवैध भट्ठियों को नष्ट किया.

कच्चा जावा नष्ट: मौके पर लगभग 53,200 किलोग्राम कच्चा जावा (शराब बनाने का कच्चा माल) नष्ट किया गया.

शराब की खेप: 1745 लीटर बनी हुई देशी शराब को भी मौके पर ही बहा दिया गया.

किसानों को खेती से रोकने वाले माफिया पर शिकंजा
कार्रवाई में शामिल अधिकारियों ने बताया कि शराब माफिया ने दियारा इलाके पर इस कदर कब्जा कर रखा है कि वे स्थानीय किसानों को खेती भी नहीं करने देते. पुलिस ने शराब बनाने के सभी उपकरणों को आग के हवाले कर दिया है. फिलहाल अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट: राज कुमार सिंह

वैशाली में पुलिस का 'मेगा स्ट्राइक': दियारा में 13 अवैध भट्ठियों को किया जमींदोज
