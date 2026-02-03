Advertisement
Vaishali News: ज़ी मीडिया की खबर के बाद नींद से जागा पुलिस-प्रशासन! सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले के घर से भारी गोला-बारूद बरामद

Vaishali News: वैशाली के लालगंज के पूर्व सरपंच दिग्विजय चौरसिया का फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब लगातार उसके ठिकानों पर छापा मार रही है. पुलिस ने सोमवार (2 फरवरी) की रात को आरोपी के घर से 60 जिंदा कारतूस एक लाइसेंसी हथियार बरामद किए हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:40 PM IST

सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का मामला
Z Bihar-Jharkhand News Impact: सरेआम हथियार का प्रदर्शन या हथियारों के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना कानूनी अपराध है, इसके बावजूद बिहार में ऐसे मामले सामने आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वैशाली जिसे से वायरल हुआ था. यहां लालगंज के पूर्व सरपंच दिग्विजय चौरसिया का फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस खबर को ज़ी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था. ज़ी मीडिया पर खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन नींद से जागा और एसपी विक्रम सिहाग ने आरोपी दिग्विजय चौरसिया के खिलाफ करवाई का आदेश दिया. एसपी के आदेश के बाद लालगंज थाना अध्यक्ष ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी पूर्व सरपंच दिग्विजय चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

इसी कड़ी में सोमवार (2 फरवरी) की देररात पुलिस ने आरोपी दिग्विजय चौरसिया की कई ठिकानों पर छापा मारा. इस दौरान आरोपी तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ. बताया जा रहा है कि पुलिस की भनक लगते ही दिग्विजय चौरसिया फरार हो गया. हालांकि, पुलिस ने आरोपी के घर से 60 जिंदा कारतूस एक लाइसेंसी हथियार बरामद किए हैं. 

इस मामले में लालगंज थाना अध्यक्ष मनमोहन कुमार ने बताया कि पुलिस दिग्विजय चौरसिया की गिरफ्तारी के लिए लगातार अलग-अलग ठिकाने पर छापेमारी कर रही है. अभी तक की कार्रवाई में पुलिस ने 60 जिंदा कारतूस और एक लाइसेंसी हथियार बरामद किया है जल्द दिग्विजय चौरसिया की भी गिरफ्तारी कर पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

हाल ही में औरंगाबाद से भी ऐसा एक मामला सामने आया था. यहां दो युवकों को भी सोशल मीडिया पर ‘भौकाल’ दिखाना भारी पड़ गया. इंस्टाग्राम पर अवैध हथियार के साथ रील पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया. आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और मोबाइल फोन बरामद किए थे. गिरफ्तार युवकों की पहचान फेसरा गांव निवासी रौशन कुमार और पोखराहा गांव निवासी गोल्डन कुमार के रूप में हुई है. पुलिस दोनों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

