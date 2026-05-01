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'सरेंडर करो या बुलडोजर झेलो', वैशाली पुलिस का अपराधियों को बड़ा अल्टीमेटम

Vaishali Crime News: वैशाली में अब अपराधियों के लिए साफ संदेश है या तो सरेंडर करो या बुलडोजर का सामना करो. भगवानपुर में पुलिस की सख्ती का ऐसा असर दिखा कि महीनों से फरार कुख्यात अपराधी ने खुद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया.

Written By  Rajkumar Singh|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 01, 2026, 09:59 AM IST

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वैशाली पुलिस का अपराधियों को बड़ा अल्टीमेटम
वैशाली पुलिस का अपराधियों को बड़ा अल्टीमेटम

Vaishali News: वैशाली पुलिस ने अपराधियों को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है. पुलिस का अपराधियों को सख्त संदेश है कि सरेंडर करो या बुलडोजर का सामना करो. दरअसल, जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बखरा गांव में कुख्यात अपराधी अभिनंदन की तलाश में पुलिस लंबे समय से जुटी थी. कई मामलों में वांछित अभिनंदन पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था और फरार चल रहा था, लेकिन जैसे ही न्यायालय के आदेश पर वैशाली पुलिस कुर्की-जब्ती की कार्रवाई के लिए उसके घर बुलडोजर लेकर पहुंची, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. 

पुलिस की टीम ने घर को घेर लिया और बुलडोजर की गूंज के साथ कार्रवाई शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि पुलिस के इस कड़े एक्शन और लगातार दबाव के चलते कुख्यात अपराधी अभिनंदन ने आखिरकार कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया.

वैशाली पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है. जिले के एसपी के निर्देश पर फरार और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है.बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है. अपराधियों को साफ चेतावनी दी गई है कि या तो कानून के सामने झुक जाएं, नहीं तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

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यह भी पढ़ें: बिहार में ट्रेन रोककर शराब तस्करी, पुलिस को देख दो बैग छोड़कर भागे शराब माफिया

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