वैशाली पुलिस का एक्शन, ढोल-नगाड़े बजाते हुए फरार आरोपी के घर पहुंची भगवानपुर पुलिस

बिहार के वैशाली जिले की भगवानपुर थाना पुलिस ने जानलेवा हमले और फायरिंग मामले के फरार मुख्य आरोपी कृष्णकांत उर्फ भोला कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कोर्ट से आदेश मिलने के बाद रविवार को बानथु गांव में आरोपी के घर पर ढोल-नगाड़े और लाउडस्पीकर के साथ पहुंचकर मुनादी कराई और घर की दीवार पर कुर्की-जब्ती का इश्तेहार चस्पा किया.
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वैशाली जिले से पुलिसिया कार्रवाई की एक बहुत ही अनोखी और बड़ी खबर सामने आई है. यहाँ भगवानपुर थाने की पुलिस एक फरार अपराधी के घर पर किसी शादी-ब्याह की तरह बैंड-बाजा और ढोल-नगाड़े लेकर पहुँच गई. पुलिस को इस तरह गाजे-बाजे के साथ गांव में आया देख ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. दरअसल, वैशाली पुलिस अब लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है. इसी कड़ी में कोर्ट से मिले आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर कुर्की-जब्ती से पहले का कानूनी इश्तेहार चस्पा किया है.
यह पूरा मामला वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बानथु गांव से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि इसी साल मार्च महीने में गांव के ही रहने वाले विनीत कुमार नाम के एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया था. इस घटना का मुख्य आरोपी कृष्णकांत उर्फ भोला कुमार है. भोला कुमार पर आरोप है कि उसने पुरानी रंजिश या किसी विवाद को लेकर विनीत कुमार पर सीधे बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. हालांकि, उस वक्त किस्मत अच्छी थी कि विनीत कुमार गोली लगने से बाल-बाल बच गया. इसके बाद भोला कुमार और उसके साथियों ने मिलकर विनीत कुमार को लाठी-डंडों से जमकर पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था.
इस खौफनाक वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने भगवानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 12 मार्च को आरोपी कृष्णकांत उर्फ भोला कुमार और उसके साथियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट के तहत एक नामजद मामला दर्ज किया था. केस दर्ज होने की भनक लगते ही मुख्य आरोपी भोला कुमार अपना घर छोड़कर फरार हो गया. भगवानपुर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन शातिर आरोपी हर बार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा.
जब आरोपी भोला कुमार काफी समय बाद भी पुलिस के हाथ नहीं आया, तो भगवानपुर थाना पुलिस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. पुलिस ने कोर्ट के सामने पूरा मामला रखा, जिसके बाद अदालत ने आरोपी के खिलाफ कुर्की-जब्ती का वारंट और इश्तेहार जारी कर दिया. आदेश मिलते ही रविवार को भगवानपुर थाने की पुलिस टीम बानथु गांव में आरोपी के घर धमक पड़ी. पुलिस अपने साथ ढोल-नगाड़े और लाउडस्पीकर लेकर आई थी. पुलिस अधिकारियों ने पूरे गांव के सामने जोर-जोर से ढोल बजवाकर मुनादी कराई और लाउडस्पीकर से ऐलान किया कि भोला कुमार एक कानूनन भगोड़ा है. इसके बाद पुलिस ने उसके घर की दीवारों पर कानूनी इश्तेहार चिपका दिया.
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मौके पर मौजूद भगवानपुर थाने के पुलिस अधिकारियों ने आरोपी के परिवार और ग्रामीणों को साफ शब्दों में सख्त चेतावनी दी है. पुलिस ने माइक से घोषणा करते हुए कहा कि अगर आरोपी कृष्णकांत उर्फ भोला कुमार ने तय समय के भीतर कोर्ट या पुलिस के सामने खुद को सरेंडर नहीं किया, तो पुलिस दोबारा भारी बल के साथ आएगी. अगली बार पुलिस उसके घर के दरवाजे, खिड़कियां, बर्तन और जमीन समेत घर की एक-एक संपत्ति को कुर्क करके अपने साथ ले जाएगी. वैशाली पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस कड़े अभियान से इलाके के अन्य बदमाशों में भी भारी दहशत का माहौल बना हुआ है.