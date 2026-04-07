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वैशाली पुलिस का 'ऑपरेशन क्लीन', 7 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कट्टा, कारतूस और 1 किलो चरस बरामद

वैशाली पुलिस ने जिले में सक्रिय एक संगठित लुटेरा गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. इन अपराधियों के पास से दो देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, तीन लूट की मोटरसाइकिलें और लगभग एक किलो चरस बरामद किया गया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:32 PM IST

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विक्रम सिहाग, वैशाली एसपी
विक्रम सिहाग, वैशाली एसपी

वैशाली पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय एक खतरनाक लुटेरा गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह पिछले कई महीनों से पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ था और लगातार नई-नई वारदातों को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा था. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने गुप्त सूचनाओं और तकनीकी जांच के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसके बाद इन सातों अपराधियों को दबोचा गया. पुलिस का दावा है कि इन गिरफ्तारियों के साथ ही जिले में हुई करीब छह गंभीर आपराधिक घटनाओं की गुत्थी सुलझ गई है.

गिरफ्तार अपराधियों की तलाशी लेने पर पुलिस को भारी मात्रा में अवैध सामान और लूट की संपत्ति मिली है. लुटेरों के पास से दो देशी कट्टा, कई जिंदा कारतूस और लूट की तीन मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने इनके पास से करीब एक किलो चरस भी बरामद किया है. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि यह गिरोह केवल लूटपाट ही नहीं करता था, बल्कि लूट के पैसों का इस्तेमाल नशीले पदार्थों के काले कारोबार को बढ़ाने के लिए करने की योजना बना रहा था. हथियार और ड्रग्स का यह गठजोड़ जिले के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहा था.

पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरोह पिछले तीन महीनों से जिले के अलग-अलग इलाकों में लूटपाट और गोलीबारी कर रहा था. हालांकि इस मामले में कुछ छोटे अपराधियों की गिरफ्तारी पहले भी हुई थी, लेकिन गिरोह के मुख्य सरगना और सक्रिय सदस्य पुलिस की पकड़ से बाहर थे. अब मुख्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है. पुलिस का मानना है कि इस संगठित गिरोह के खात्मे से वैशाली में अपराध की दर में कमी आएगी और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करेगी.

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फिलहाल पुलिस इन सातों अपराधियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस को शक है कि इनके तार राज्य के अन्य जिलों के अपराधियों से भी जुड़े हो सकते हैं. पूछताछ के दौरान गिरोह के अन्य मददगारों और लूट के सामान को खरीदने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी सूरत में जिले की शांति व्यवस्था को भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट - राजकुमार सिंह

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