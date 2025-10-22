Vaishali News: कनपटी पर पिस्तौल धर मांगी फिरौती, राजापाकर से CPI प्रत्याशी के जीजा का अपहरण, पुलिस का एक्शन सराहनीय

Vaishali Crime News: बिहार की वैशाली पुलिस ने तारीफ के काबिल काम करते हुए एक अपहरण केस का खुलासा किया है. दरअसल, यहां राजापाकर विधानसभा सीट से सीपीआई प्रत्याशी मोहित पासवान के जीजा परविंदर पासवान का फिल्मी स्टाइल में अपहरण हो गया था. अपराधियों ने युवक की कनपटी में पिस्तौल रखकर फिरौती मांगने का एक वीडियो पीड़ित परिजनों को भेजा था. यह वीडियो मिलने पर पीड़ित परिजनों के होश उड़ गए. वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन अपराधियों को धर दबोचा. युवक को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई की अब काफी तारीफ हो रही है.

चुनाव से ठीक पहले सीपीआई प्रत्याशी के जीजा का अपहरण होने से पुलिस-प्रशासन पर दबाव काफी बढ़ गया था. लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए केस का खुलासा कर दिया. सीपीआई उम्मीदवार मोहित पासवान के जीजा परविंदर पासवान को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, सहदेई थाना निवासी परविंदर पासवान की पत्नी ने 19 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति का किडनैप कर लिया गया है और अपहरणकर्ताओं ने एक वीडियो भेज कर पहले तीन लाख और फिर दस लाख रुपये की डिमांड की है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि कॉपी मशीन इंस्टॉल करने के बहाने परविंदर पासवान को सारण बुलाया गया था और वहीं से उसका अपहरण कर लिया गया. इसके बाद महनार एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने छापेमारी कर ना सिर्फ परविंदर को सकुशल बरामद कर लिया बल्कि आधा दर्जन अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ करके मामले की जांच में जुट गई है.

रिपोर्ट- राजकुमार

