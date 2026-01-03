Advertisement
वैशाली में जमीन विवाद से ठप हुई पढ़ाई! रजिस्ट्री की मांग पर सरकारी स्कूल पर ताला, शिक्षकों की एंट्री बंद

Vaisali News: वैशाली जिले के गोरौल स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटौलिया में जमीन विवाद के चलते स्कूल में तालाबंदी कर दी गई है. जमीन मालिक और ग्रामीणों ने रजिस्ट्री की मांग को लेकर शिक्षकों को बाहर कर दिया. पढ़ाई पूरी तरह ठप है, प्रशासन और शिक्षा विभाग ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:12 AM IST

Vaisali News: वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटौलिया में जमीन विवाद के चलते पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है. जिस जमीन पर यह सरकारी स्कूल बना हुआ है, उसी जमीन के मालिक ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और शिक्षकों को स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया. जमीन मालिक और ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल उनकी निजी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बना दिया गया है और वर्षों से बिना रजिस्ट्री के संचालित हो रहा है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है.

सुबह तीन तालों से बंद मिला स्कूल
सोमवार की सुबह जब शिक्षक स्कूल पहुंचे तो देखा कि गेट पर तीन-तीन ताले लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे हैं. शिक्षकों ने अंदर जाने की गुहार लगाई, लेकिन ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक जमीन की रजिस्ट्री सरकार के नाम नहीं होगी, तब तक स्कूल नहीं खुलेगा. ग्रामीणों का कहना था कि अब शिक्षक कहां जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है. देखते ही देखते मामला आग की तरह फैल गया और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया.

जमीन मालिक का आरोप, वर्षों से हो रही अनदेखी
जमीन मालिक का कहना है कि यह स्कूल कई साल पहले उनकी जमीन पर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बना दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रदर्शन किया गया और जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग को भी अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं सुना. उनका कहना है कि वे स्कूल के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि सरकार उनकी जमीन को विधिवत रजिस्ट्री कराए, ताकि शिक्षा व्यवस्था भी सुचारु रूप से चल सके. जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी, तब तक स्कूल में तालाबंदी जारी रहेगी.

अधिकारी मौके पर पहुंचे
सूचना मिलते ही जिला और प्रखंड स्तर के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. शिक्षा विभाग के बीईओ सुशील कुमार ने बताया कि यह मामला विभाग के संज्ञान में है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग के अनुसार जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आवश्यक कागजात तैयार कर वरीय अधिकारियों को भेज दिए गए हैं. बीईओ ने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द जमीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी, ताकि स्कूल में पढ़ाई फिर से शुरू हो सके.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

