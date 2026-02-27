शर्मनाक! वैशाली में स्कूल को ही बना दिया मैरिज हॉल, गेट तोड़कर घुसी बारात और रात भर हुआ अश्लील डांस, वीडियो वायरल

Advertisement
शर्मनाक! वैशाली में स्कूल को ही बना दिया मैरिज हॉल, गेट तोड़कर घुसी बारात और रात भर हुआ अश्लील डांस, वीडियो वायरल

Vaishali News: वैशाली के हाजीपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुलिया चक में शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा और अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आरोप है कि स्कूल शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने बारातियों के मनोरंजन के लिए विद्यालय परिसर को मंच बना दिया और स्कूल के नाम व शैक्षणिक स्लोगन को अखबार से ढक दिया गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:14 AM IST

Trending Photos

Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले सरकारी विद्यालय परिसर में ऑर्केस्ट्रा और अश्लील नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किए जाने का मामला सामने आया है. हाजीपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुलिया चक में बारातियों के मनोरंजन के लिए स्कूल को ही रंगमंच बना दिया गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि नर्तकियां फिल्मी और अश्लील गानों पर ठुमके लगा रही हैं, जबकि विद्यालय का नाम और दीवारों पर लिखे शैक्षणिक स्लोगन को अखबार से ढकने की कोशिश की गई. इस घटना ने न केवल शिक्षा के माहौल पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि स्कूल परिसरों के दुरुपयोग को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है.

विद्यालय परिसर में शादी का आयोजन
बताया जा रहा है कि यह पूरा कार्यक्रम स्कूल शिक्षा समिति के अध्यक्ष मलाई सिंह की बेटी की शादी के अवसर पर आयोजित किया गया था. बारातियों के स्वागत और मनोरंजन के लिए स्कूल का मुख्य गेट तक तोड़ दिया गया और परिसर में स्टेज बनाकर देर रात तक ऑर्केस्ट्रा चला. इस दौरान विद्यालय की गरिमा और बच्चों के भविष्य से जुड़ी संवेदनशीलता को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: महनार BDO की 'गुंडागर्दी' कैमरे में कैद? गाड़ी में लगी खरोंच तो युवक को जड़े थप्पड़

शिक्षक का बड़ा आरोप
स्कूल के सहायक शिक्षक संजय सिंह ने खुलासा किया कि कार्यक्रम आयोजित कराने में शिक्षा समिति की भूमिका रही. उन्होंने बताया कि विद्यालय के नाम और शैक्षणिक नारों को कागज से ढक दिया गया ताकि पहचान छुपाई जा सके. वहीं इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य शिक्षक कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, जिससे कई तरह की आशंकाएं भी जन्म ले रही हैं.

पुलिस जांच में जुटी
मामले को लेकर सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि स्कूल की ओर से अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है, यह आने वाला समय बताएगा, फिलहाल इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था की साख पर गहरा धब्बा लगा दिया है.

रिपोर्ट: राज कुमार सिंह

