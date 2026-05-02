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शराब बेचवा रहे थे SHO साहब! जब निकला तस्करों से कनेक्शन, तब वैशाली SP ने लिया एक्शन और हो गए निलंबित

Vaishali News: वैशाली के जंदाहा थाना प्रभारी मनोज कुमार को शराब कारोबारियों से मिलीभगत के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद SP के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

Written By  Rajkumar Singh|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 02, 2026, 02:57 PM IST

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शराब बेचवा रहे थे SHO साहब! जब निकला तस्करों से कनेक्शन, तब वैशाली SP ने लिया एक्शन और हो गए निलंबित
शराब बेचवा रहे थे SHO साहब! जब निकला तस्करों से कनेक्शन, तब वैशाली SP ने लिया एक्शन और हो गए निलंबित

Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले से इस वक्त एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई है, जिसने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. जंदाहा थाना क्षेत्र में तैनात थानाध्यक्ष मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई उस समय की गई जब उनके खिलाफ शराब कारोबारियों से सांठगांठ और संदिग्ध गतिविधियों की गंभीर शिकायतें मिलीं. मामले को गंभीरता से लेते हुए वैशाली पुलिस प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश दिए, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वैशाली के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रेम सागर द्वारा पूरे मामले की विभागीय जांच कराई गई. जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए, जिनमें यह संकेत मिला कि थानाध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध रही है. जांच टीम ने विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई और साक्ष्यों का विश्लेषण किया.

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जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह पुष्टि हुई कि मनोज कुमार शराब कारोबारियों को संरक्षण दे रहे थे. यह न केवल पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करता है, बल्कि कानून और सेवा आचरण के नियमों का भी खुला उल्लंघन है. ऐसे में विभाग ने बिना देरी किए सख्त कार्रवाई करना जरूरी समझा.

इस निलंबन के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. साथ ही, इस कार्रवाई को एक सख्त संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या मिलीभगत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिलहाल मामले में आगे की विभागीय प्रक्रिया जारी है और पुलिस मुख्यालय भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है.

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