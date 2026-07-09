/वैशाली: आधी रात थाने पहुंचे SP शुभांक मिश्रा: संतरी ड्यूटी से लेकर गश्ती तक का लिया जायजा, पुलिस महकमे में हड़कंप

राज्य चुनें
Vaishali News: वैशाली जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने देर रात बेलसर थाना का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान सदर-2 लालगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे. बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे SP ने थाने की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और पुलिसकर्मियों की सतर्कता का आकलन किया.
निरीक्षण के दौरान SP ने सबसे पहले रात्रि ओडी ड्यूटी, संतरी ड्यूटी और रात्रि गश्ती की स्थिति की जांच की. इसके बाद थाना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और थाने के संचालन की विस्तृत समीक्षा की. ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और जवानों से पूछताछ कर उनकी कार्यशैली का मूल्यांकन किया गया तथा सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए.
SP शुभांक मिश्रा ने कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को रात्रि गश्ती और अधिक प्रभावी बनाने, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए. साथ ही आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए हर स्तर पर सक्रिय पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
SP ने स्पष्ट कहा कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने पुलिस कार्रवाई, जवाबदेही और अनुशासित कार्यप्रणाली पर विशेष बल दिया. आधी रात हुए इस औचक निरीक्षण से साफ संदेश गया है कि वैशाली पुलिस जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी व सख्त कार्रवाई की रणनीति पर काम कर रही है.