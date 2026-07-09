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वैशाली: आधी रात थाने पहुंचे SP शुभांक मिश्रा: संतरी ड्यूटी से लेकर गश्ती तक का लिया जायजा, पुलिस महकमे में हड़कंप

Vaishali News: वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने देर रात बेलसर थाना का औचक निरीक्षण कर रात्रि गश्ती, संतरी ड्यूटी, सुरक्षा व्यवस्था और थाना संचालन की समीक्षा की. SP ने पुलिसकर्मियों को अपराध नियंत्रण, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और ड्यूटी में लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए.

Written ByRajkumar SinghEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 09, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:44 AM IST
वैशाली: आधी रात थाने पहुंचे SP शुभांक मिश्रा: संतरी ड्यूटी से लेकर गश्ती तक का लिया जायजा, पुलिस महकमे में हड़कंप
Image Credit: आधी रात थाने पहुंचे SP शुभांक मिश्रा: संतरी ड्यूटी से लेकर गश्ती तक का लिया जायजाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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