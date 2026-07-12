/वैशाली में चोरों का तांडव: एक रात में 4 घरों को बनाया निशाना, 33 लाख की चोरी

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Vaishali News: बिहार के वैशाली के धनुसी गांव में शनिवार देर रात बेखौफ चोरों ने एक ही रात में चार घरों को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपये की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया.
पीड़ित परिवारों के अनुसार, चोर करीब 9 लाख रुपये नकद और लगभग 24 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए. इस तरह एक ही रात में करीब 33 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ किया गया. घरों में बिखरा सामान और टूटे ताले देखकर साफ प्रतीत होता है कि चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे.
रविवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. लोगों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने पुलिस की रात्रि गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि रात में प्रभावी गश्त होती, तो इतनी बड़ी चोरी की घटना को रोका जा सकता था.
घटना की सूचना मिलने पर लालगंज के SDPO गोपाल मंडल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पीड़ित परिवारों से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए. आसपास के संदिग्धों और अन्य संभावित सुरागों के आधार पर जांच तेज कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं, पीड़ित परिवार अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी वापस मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं.