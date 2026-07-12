/वैशाली में चोरों का तांडव: एक रात में 4 घरों को बनाया निशाना, 33 लाख की चोरी

घटना की सूचना मिलने पर लालगंज के SDPO गोपाल मंडल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पीड़ित परिवारों से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए. आसपास के संदिग्धों और अन्य संभावित सुरागों के आधार पर जांच तेज कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं, पीड़ित परिवार अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी वापस मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं.