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वैशाली में चोरों का तांडव: एक रात में 4 घरों को बनाया निशाना, 33 लाख की चोरी

Vaishali News: वैशाली के धनुसी गांव में शनिवार देर रात चोरों ने चार घरों में चोरी कर करीब 33 लाख रुपये की नकदी और सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written ByRajkumar SinghEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 12, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:16 PM IST
वैशाली में चोरों का तांडव: एक रात में 4 घरों को बनाया निशाना, 33 लाख की चोरी
Image Credit: वैशाली में चोरों का तांडव: एक रात में 4 घरों को बनाया निशाना, 33 लाख की चोरीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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