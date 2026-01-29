वैशाली में मजदूर की मौत से भड़का आक्रोश: बिस्किट फैक्ट्री में आगजनी और तोड़फोड़ से मचा हड़कंप, 20 लाख मुआवजे की हो रही मांग

Vaisali News: वैशाली जिले से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आ रही है, जहां औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए. मजदूर की मौत से आक्रोशित सैकड़ों मजदूरों ने फैक्ट्री परिसर में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और फैक्ट्री गेट पर आगजनी कर दी. अचानक भड़के इस विरोध प्रदर्शन से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश में जुट गई.

मृतक मजदूर की पहचान चंदन पाठक के रूप में हुई है, जो औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र स्थित दादर गांव का निवासी था. बताया जा रहा है कि देर रात ड्यूटी के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. आरोप है कि तबीयत बिगड़ने के बाद चंदन पाठक करीब एक घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन फैक्ट्री के गार्ड ने गेट नहीं खोला, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल सका और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मजदूरों का कहना है कि अगर समय रहते गेट खोला जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी.

घटना के बाद गुस्साए मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. मजदूरों का कहना है कि फैक्ट्री में 8 घंटे की जगह 72 घंटे तक काम कराया जाता है और हजारों मजदूरों के बावजूद वहां प्राथमिक चिकित्सा या दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है. इलाज के लिए मजदूरों को मजबूरन फैक्ट्री से बाहर जाना पड़ता है. मजदूरों ने मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग करते हुए सड़क पर आगजनी कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

मजदूरों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए फैक्ट्री के गार्ड और अन्य कर्मचारी फैक्ट्री छोड़कर फरार हो गए. इधर सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित मजदूरों को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं. पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. फिलहाल परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह