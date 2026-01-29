Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3090122
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

वैशाली में मजदूर की मौत से भड़का आक्रोश: बिस्किट फैक्ट्री में आगजनी और तोड़फोड़ से मचा हड़कंप, 20 लाख मुआवजे की हो रही मांग

Vaisali News: वैशाली के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक बिस्किट फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए. आक्रोशित मजदूरों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ और गेट पर आगजनी कर जमकर हंगामा किया. मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 29, 2026, 11:02 AM IST

Trending Photos

वैशाली में मजदूर की मौत से भड़का आक्रोश: बिस्किट फैक्ट्री में आगजनी और तोड़फोड़ से मचा हड़कंप, 20 लाख मुआवजे की हो रही मांग
वैशाली में मजदूर की मौत से भड़का आक्रोश: बिस्किट फैक्ट्री में आगजनी और तोड़फोड़ से मचा हड़कंप, 20 लाख मुआवजे की हो रही मांग

Vaisali News: वैशाली जिले से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आ रही है, जहां औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए. मजदूर की मौत से आक्रोशित सैकड़ों मजदूरों ने फैक्ट्री परिसर में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और फैक्ट्री गेट पर आगजनी कर दी. अचानक भड़के इस विरोध प्रदर्शन से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश में जुट गई.

मृतक मजदूर की पहचान चंदन पाठक के रूप में हुई है, जो औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र स्थित दादर गांव का निवासी था. बताया जा रहा है कि देर रात ड्यूटी के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. आरोप है कि तबीयत बिगड़ने के बाद चंदन पाठक करीब एक घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन फैक्ट्री के गार्ड ने गेट नहीं खोला, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल सका और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मजदूरों का कहना है कि अगर समय रहते गेट खोला जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी.

ये भी पढ़ें: ड्यूटी पर रील देख रहे डॉक्टर! इधर गार्ड और सफाईकर्मियों ने संभाला इमरजेंसी का जिम्मा

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के बाद गुस्साए मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. मजदूरों का कहना है कि फैक्ट्री में 8 घंटे की जगह 72 घंटे तक काम कराया जाता है और हजारों मजदूरों के बावजूद वहां प्राथमिक चिकित्सा या दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है. इलाज के लिए मजदूरों को मजबूरन फैक्ट्री से बाहर जाना पड़ता है. मजदूरों ने मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग करते हुए सड़क पर आगजनी कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

मजदूरों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए फैक्ट्री के गार्ड और अन्य कर्मचारी फैक्ट्री छोड़कर फरार हो गए. इधर सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित मजदूरों को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं. पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. फिलहाल परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

TAGS

vaisali news

Trending news

vaisali news
मजदूर की मौत से भड़का आक्रोश: बिस्किट फैक्ट्री में आगजनी और तोड़फोड़ से मचा हड़कंप
Patna NEET Student Death Case
NEET Student Death Case: पॉक्सो कोर्ट में चलेगा केस, 18-21 साल के संदिग्ध की तलाश
Khesari Lal Yadav
होली से पहले चढ़ा फगुआ का रंग! वायरल हुआ खेसारी का गाना 'होली परल बा 4 के'
bihar government jobs
पंचायतों की निगरानी होगी और मजबूत: बिहार में 102 Auditor पदों पर नियमित बहाली शुरू
Jharkhand Weather
सावधान! झारखंड के इन 4 जिलों में आज बारिश की संभावना, ठंड और प्रदूषण की 'दोहरी मार'
patna news
16 शहर, सीधी बस सेवा! बिहार-ओडिशा के बीच कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा, जानें प्लान
Sheikhpura news
केबीसी का झांसा देने वाले सगे भाई सहित 3 साईबर ठग गिरफ्तार, 10 मोबाइल और लैपटॉप जब्त
Patna Weather
सर्द हवाओं ने बढ़ाई पटना वालों की ठिठुरन, AQI भी 178 के पार... जानें IMD अलर्ट
ugc bill 2026
यूजीसी बिल के खिलाफ सवर्ण समाज का ऐलान-ए-जंग: 1 फरवरी भारत बंद को लेकर फूंका बिगुल
Bihar News
Bihar Breaking News Live: बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगेगी मुहर