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Vaishali News: वैशाली में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं. ताजा घटना काजीपुर थाना क्षेत्र के हरौली बुढ़िया माई मंदिर के पास हुई, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल युवक को पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे PMCH रेफर कर दिया गया. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि यह घटना देर रात हुई. घायल युवक की पहचान करटाहा थाना क्षेत्र के घटारो गांव निवासी नवल किशोर महतो के बेटे विक्रम कुमार के रूप में हुई है.
दाहिने कंधे में लगी विक्रम को गोली
मिली जानकारी के अनुसार, विक्रम कुमार किसी काम से अपने घर से हरोली जा रहे थे. हरोली के बुढ़िया माई मंदिर के पास, पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार दो हमलावरों ने उन पर गोली चला दी. गोली विक्रम कुमार के दाहिने कंधे में लगी, जिससे वे बाइक से गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया और घटना की सूचना डायल-112 और काजीपुर पुलिस स्टेशन को दी. घटना की जानकारी मिलने पर उनके परिवार वाले और गांव के लोग भी अस्पताल पहुंच गए.
अपनी मर्जी से किया था प्रेम विवाह
इस बीच, टाउन पुलिस स्टेशन के SHO सिकंदर कुमार पुलिस टीम के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और घायल युवक से घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की. प्राथमिक उपचार और X-ray के बाद, डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि घायल युवक ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था. हालांकि, उसके परिवार वाले और पत्नी अभी इस घटना के पीछे की वजह पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह