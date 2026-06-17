अपनी मर्जी से किया था प्रेम विवाह

इस बीच, टाउन पुलिस स्टेशन के SHO सिकंदर कुमार पुलिस टीम के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और घायल युवक से घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की. प्राथमिक उपचार और X-ray के बाद, डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि घायल युवक ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था. हालांकि, उसके परिवार वाले और पत्नी अभी इस घटना के पीछे की वजह पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.