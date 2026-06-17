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पसंद की शादी या कोई और दुश्मनी? वैशाली में देर रात युवक पर फायरिंग, प्रेम विवाह से जुड़े तार!

वैशाली में बेखौफ बदमाशों ने विक्रम को गोली मार दी. गोली विक्रम के दाहिने कंधे में लगी. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया. मिली जानकारी के अनुसार, युवक ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 17, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:19 AM IST
पसंद की शादी या कोई और दुश्मनी? वैशाली में देर रात युवक पर फायरिंग, प्रेम विवाह से जुड़े तार!
Image Credit: वैशाली में बदमाशों ने मारी गोली

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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